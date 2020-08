Usain Bolt, infectat cu noul tip de coronavirus. Sportivul a dat o petrecere aniversară cu zeci de invitați (VIDEO)

Usain Bolt, cel mai mare sprinter din toate timpurile, este infectat cu noul tip de coronavirus și se află în prezent în carantină. Sportivul s-a îmbolnăvit cu COVID-19 după petrecerea pe care a dat-o în cinstea celei de 34-a aniversări, la care au participat mulți sportivi de renume, a declarat Ministerul Sănătății din Jamaica, citat de b1.ro.

Înainte de a afla rezultatele, sportivul a postat un videoclip pe rețelele de socializare în care îi îndemna pe toți cei cu care venise în contact cu el recent să intre în carantină.

În videoclipurile de la petrecere se vede că Bolt a dansat cu zeci de alte persoane, majoritatea nu purtau măști și nu respectau distanțare socială.

Fostul atlet a primit vestea că este infectat dis-de-dimineață, de pe rețele sociale, care vuiau de știri despre starea lui. Bolt a declarat într-un filmuleț postat pe Twitter că se simte bine și nu are nici un simptom.

”M-am trezit și ca fiecare om, am intrat pe rețelele de socializare, unde am văzut că se spune că am fost testat pozitiv pentru COVID-19”. Am făcut un test sâmbătă. Încerc să fiu responsabil, așa că voi rămâne acasă pentru prietenii mei. Nu am niciun simptom, așa că mă voi supune carantinei și aștept confirmarea, pentru a vedea care este protocolul și ce ar trebui să fac în carantină. Până atunci, oricine a avut contact cu mine, ar trebui să intre în carantină pentru a fi în siguranță", a transmis sportivul.

Un purtător de cuvânt al echipei de fotbal Manchester a confirmat că Sterling, care a participat la petrecerea lui Bolt, împreună cu Leon Bailey și cricketerul Chris Gayle, se află încă în Jamaica, iar clubul ține legătura cu ei. Oficialul a mai spus că, în calitate de jucător din Premier League și Anglia, Sterling va fi testat pentru COVID-19 înainte de a reveni pe teren, în noul sezon de fotbal, scrie theguardian.com.

Jamaica a înregistrat un număr total de 1.413 cazuri COVID-19 și 16 decese pe insula de aproximativ trei milioane de oameni. Infectările sunt însă putea fi în creștere, în special în capitala Kingston, cu 410 cazuri noi în ultimele 14 zile.