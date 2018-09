Usain Bolt are timp până în ianuarie pentru a-şi demonstra calităţile, spune antrenorul său

, scrie agerpres.ro. "Usain progresează şi acesta este principalul lucru. De la început am spus că are nevoie de timp, am spus că-i vom acorda şi 12 luni dacă este necesar. Este o perioadă rezonabilă, deci în ianuarie am putea şti cam unde ne aflăm'', a spus Mulvey.Usain Bolt a afirmat, la rândul său, că îşi doreşte extrem de mult să confirme aşteptările antrenorului. ''Sunt încântat de oportunitatea care mi s-a oferit şi va fi un lucru extraordinar pentru mine dacă voi începe să joc'', a spus jamaicanul.Celebrul sprinter, retras de pe pistă în 2017, vrea să profite de mâna întinsă de Mariners, după o serie de teste neconcludente la clubul german Borussia Dortmund, precum şi în Norvegia şi Africa de Sud.