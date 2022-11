Ursula von der Leyen, într-o vizită la Chișinău. UE acordă Republicii Moldova 250 de milioane de euro

Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova 250 de milioane de euro, pentru a face faţă crizei energetice. Anunţul a fost făcut de preşedintele Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, care s-a întâlnit la Chişinău cu preşedintele Maia Sandu.

Cei doi oficiali au condamnat invazia Rusiei în Ucraina şi au declarat că ţara noastră este puternic afectată de război. În context, Ursula Von Der Leyen a spus că admiră curajul ţării noastre de a sta cu fruntea sus, iar UE este alături de Republica Moldova, care este parte a familiei europene.



Preşedintele Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, a fost întâmpinată, la intrarea în Preşedinţie, de şeful statului, Maia Sandu. După ce au făcut schimb de amabilităţi, au mers la o întrevedere, pentru aproape jumătate de oră.

În faţa presei, cele două doamne s-au adresat prieteneşte.



,, Dragă Ursula, Uniunea Europeană ne-a sprijinit mereu, în cele mai critice momente. ''



,,Mulţumesc foarte mult, dragă Maia. ''



Preşedintele Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, a anunţat că Uniunea Europeană ajută Republica Moldova la depăşirea crizei energetice şi acordă 250 de milioane de euro, dintre care 100 de milioane sunt împrumut, 100 de milioane - grant, iar 50 de milioane - suport bugetar pentru persoane vulnerabile.



,,Rusia continuă războiul brutal împotriva Ucrainei, vecinul nostru, şi ţinteşte infrastructura esenţială, de electricitate, încălzire, alimentare cu apă, aceste acte de cruzime creînd haos pe pieţele globale de energie, cu folosirea energiei în calitate de armă, iar acest lucru ameninţă şi Republica Moldova. Solidaritatea europeană faţă de Republica Moldova este de neclintit, aşa cum moldovenii au demonstrat o solidaritate fermă faţă de refugiaţii ucraineni. Moldova este o ţară mică, dar cu inimă mare. ''



La rândul său, preşedintele Maia Sandu a mulţumit Uniunii Europene pentru tot suportul acordat ţării noastre şi a precizat că doar în ultimul an Republica Moldova a beneficiat de 840 de milioane de euro, sub formă de grant sau împrumut. Şeful statului a declarat că cetăţenii moldoveni au redus consumul de electricitate şi de gaz, însă cu toate acestea, suportul Uniunii Europene este vital pentru a trece cu bine de această iarnă.





"Pacea în Ucraina este vitală pentru liniştea şi bunăstarea întregului continent şi este esenţială pentru noi în Republica Moldova, unde riscurile de securitate au crescut considerabil de la începutul războiului. Ne confruntăm cu cea mai gravă criză energetică din ultimele trei decenii, o criză în care resursele sunt folosite pe post de arme ce sunt îndreptate împotriva democraţiei."



Oficialul european a afirmat că UE susţine Moldova să nu fie atât de dependentă de resursele din Rusia şi a dat exemplul Uniunii Europene, care a reuşit să diversifice sursele de aprovizionare cu gaze.



"Rusia şi Gazpromul au tăiat 80 de procente din livrări în ultimele opt luni. Dar noi am putut să compensăm şi am diversificat sursele de aprovizionare şi ne-am reorientat de la Rusia la alte ţări, cum ar fi SUA, Norvegia, Algeria, Azerbaidjan şi altele. Noi suntem gata să împărţim aceste presiuni cu voi, pentru că înţelegem prin ce treceţi. Noi admirăm curajul cu care staţi cu fruntea sus."



Oficialii susţin că singura cale de dezvoltare a Moldovei este integrarea în Uniunea Europeană. Maia Sandu i-a mulţumit personal preşedintelui Comisiei Europene pentru sprijinul oferit în obţinerea statutului de stat candidat pentru aderarea la blocul comunitar.



"Contăm pe o evaluare rapidă în 2023, pentru a lansa negocierile de aderare, şi pe susţinerea statelor membre ale UE în acest parcurs. De noi toţi depinde cât de repede vom porni negocierile de aderare şi cât de repede va veni ziua în care Chişinăul va fi nu doar capitala unei ţări candidate, dar şi o capitală europeană."



"Moldova nu este doar vecinul şi partenerul nostru. Este un prieten apropiat, dar candidat pentru a fi membru al Uniuni Europene.Moldova este parte a familiei noastre europene, iar familiile se reunesc în vremurile grele. ''



Vineri, 11 noiembrie, un alt oficial european vine la Chişinău. E vorba de preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, care se va întâlni cu şeful statului, Maia Sandu, apoi şefa legislativului european va rosti un discurs în faţa deputaţilor moldoveni.