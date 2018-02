URSUL DE AUR pentru România. Filmul "Touch Me Not" a luat marele trofeu al Berlinalei

Un lungmetraj românesc a câștigat cel mai important premiu al Festivalului de Film de la Berlin. Pelicula "Touch Me Not" semnată de regizoarea Adina Pintilie a obţinut marele trofeu Ursul de Aur. Filmul pune sub semnul întrebării ideile preconcepute despre intimitate.



Pelicula a fost desemnată, de asemenea, drept cel mai bun lungmetraj de debut al celei de-a 68-a ediţii e Berlinalei.



"Depinde foarte mult ce sentimente va provoca acest film tuturor. Este mai mult o oglindă pe care i-o oferim spectatorului, în care el își poate contempla posibilitățile, a spus Adina Pintilie, regizor.



Acesta este al doilea Urs de Aur obţinut de un lungmetraj românesc. În 2013, premiul i-a revenit filmului "Poziţia copilului" regizat de Călin Peter Netzer. În total, 19 pelicule au intrat în competiţia cinematografică din acest an. Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor i-a revenit lui Wes Anderson, autorul peliculei "The Isle of Dogs", iar Marele Premiu al juriului a fost luat de Malgorzata Szumowska pentru filmul ”Twartz”.