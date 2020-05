Următorul pas al lui Damaşcan. Fotbalistul poate reveni la FC Torino sau pleca la alt club

Pandemia de coronavirus a creat incertitudine până și în cariera internaţionalului moldovean Vitalie Damaşcan. Fotbalistul de 21 de ani a părăsit clubul olandez Fortuna Sittard, la care a jucat din august 2019 sub formă de împrumut de la FC Torino, iar acum aşteaptă decizia clubului italian referitoare la viitorul său imediat.

”Doresc și visez foarte mult să plec la Torino și să am ocazia să joc acolo, însă este un pas foarte greu și nu depinde totul doar de mine. Din cauza pandemiei, este dificil. Acum cluburile nu își pun prioritate să ducă tratative cu fotbaliștii. Au probleme mult mai mari. Sper într-o săptămână sau două să se decidă viitorul meu”, a spus fotbalistul, Vitalie Damașcan.

Fortuna Sittard a anunţat că s-a despărţit de nouă jucători, unul dintre aceștea fiind chiar Vitalie Damaşcan. Atacantul moldovean a jucat 21 de meciuri în tricoul clubului olandez şi a marcat 7 goluri, însă campionatul din Eredivisie a fost sistat definitiv din cauza pandemiei.

”A fost un an foarte productiv, un an în care putea să fie mult mai bine dacă nu era accidentarea pe care am avut-o în septembrie și pandemia asta, dar sunt mulțumit de ceea ce a fost”, a menționat fotbalistul, Vitalie Damașcan.

Tânărul fotbalist este gata să facă următorul pas în carieră şi are un obiectiv cert.

”După un an productiv nu aș vrea iarăși să mă opresc, să nu joc mai mult timp. Aș vrea să fiu acolo unde voi fi dorit, unde vor vedea potențial în mine și unde voi avea șansa să îmi demonstrez calitatea”, a afirmat fotbalistul, Vitalie Damașcan.

Vitalie Damaşcan este discipolul clubului de fotbal Zimbru Chişinău. În tricoul echipei naţionale a Republicii Moldova, atacantul a jucat 14 meciuri şi a marcat un gol. Anterior, el a jucat și în echipele naționale de juniori şi tineret.