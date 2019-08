Următoarea staţie... distrusă. Aproape 60 la sută dintre staţiile de transport public din Capitală sunt deteriorate

Următoarea staţie... distrusă. Circa 60% dintre staţiile de transport public din Capitală sunt deteriorate. La multe dintre ele acoperişul este avariat, lipsesc scaunele, iar pereţii sunt distruși.

Autoritățile locale nu par să se grăbească să schimbe situația, deși locuitorii spun că așteptarea transportului public în asemenea de condiții devine insuportabilă.



"E dezastru. lumea nici nu are unde sa stea când plouă. Trebuie de reparat aceste scaune şi de amenajat oleacă".



"La început erau frumoase, acoperite, te protejau de ploaie. Acum nu mai au nici un rost."



Locuitorii Capitalei au păreri împărţite în acest sens. Dacă unii spun că responsabili de aspectul staţiilor sunt cei de la guvernare, alţii cred că vina este a tuturor.



"Pentru oameni trebuie să gândească preşedintele. Şi ar trebuie să mai iasă din parlament şi să se mai uite prin oraş ce se face".



"Da, este un dezastru, dar este şi vina noastra, a cetăţenilor, pentru că cineva n-are ce face, desenează toate chestiile astea şi cineva nu repară".



Alţii, însă, au decis să nu mai aștepte intervenţia autorităţilor. La începutul lunii, pe internet au apărut imagini, din care se observă cum două persoane repară o staţie vizavi de Grădina Zoologică. Iar familia Musteaţă a decis să spele staţia de troleibuz de lângă Gara de Sud.



"De multe ori stam câte 10 minute, copiii obosesc "Vreau să mă aşez", dar e murdar aici. Într-o zi au întrebat "Dar poate să facem curăţenie". Am luat cârpe, apă, am găsit într-o sâmbătă timp ca sa facem asta", a declarat Sergiu Musteaţă, tată.



Reprezentanţii Primăriei susţin că 70 la sută dintre staţiile de transport public din Capitală aparțin unei companii private de publicitate, cu care autoritățile au semnat un contract până în 2022. Din această cauză, nici nu se pune problema unor reparații.



"O să fie greu să vă spun precis ce putem noi să facem. Eu cred că, în cazul în care, de exemplu, pentru anul viitor o să stabilim că avem o sută, două sute de staţii care putem să le reparăm, atunci noi o sa alocăm bani suplimentari în bugetul pentru anul viitor şi o sa le reparăm".



În Chișinău sunt peste 700 de stații de transport public.