Urmaşul lui iPhone X ar putea fi un model mai ieftin cu capabilităţi reduse

iPhone X este cel mai scump smartphone „de serie” de pe piaţă, în mare parte din cauza costurilor în plus pentru componente. Apple ştie acest lucru şi pare să încerce să reducă din aceste costuri în 2018, pregătind un succesor foarte similar în capabilităţi şi design cu actualul flagship, la un preţ mai accesibil. Astfel, noul iPhone X (2018) cu ecran OLED de 5,85 ar putea fi cel mai ieftin din oferta Apple.

Conform furnizorilor de componente care lucrează cu Apple, un nou model de iPhone X cu hardware similar, care va ajunge pe piaţă în toamna acestui an va avea costuri de producţie cu aproximativ 10% mai mici. Acest lucru înseamnă că telefonul ar putea fi cu 10% mai ieftin la raft, deci preţul său ar putea să pornească de la 899 dolari. Preţul ar putea scădea mai mult dacă luăm în calcul faptul că se investeşte mai puţin în cercetare şi dezvoltare pentru acest model, având în vedere că va păstra forma şi multe dintre caracteristicile lui X.

Acesta ar putea fi poziţionat ca un model de bază în noua gamă de iPhone-uri, fiind urmat de modelul de medie cu ecran LCD (nu OLED) de 6,1”. Modelul de top, iPhone X Pro, cu ecran de 6,45”, este programat să depăşească lejer preţul de 1.000 de dolari la raft. Se pare însă că modelul „de bază” va face câteva compromisuri la alte câteva capitole. Cantitatea de memoria RAM, spaţiul de stocare şi autonomia ar putea fi inferioare celor de pe modelele cu ecrane mai mari.

Încă nu ştim exact cum va arăta oferta de smartphone-uri Apple din toamna acestui an, însă mai multe zvonuri vorbeşte despre acest trio de dispozitive cu „breton”, dintre care unul este echipat cu ecran LCD. Preţurile sunt momentan necunoscute, însă sunt slabe şanse ca Apple să coboare cu mult sub 1.000 de dolari. Întrucât nu am auzit până acum informaţii despre iPhone-uri noi cu design-ul „clasic”, cu ramă în jurul display-ului, putem presupune că acestea nu mai fac parte din planurile companiei. Modele precum iPhone 8 şi iPhone 7 vor rămâne probabil în ofertă la preţuri mai mici, scrie go4it.ro