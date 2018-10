Uriașul din Game of Thrones s-a însurat cu jumătatea lui. La propriu (GALERIE FOTO)

Thor Björnsson, actorul din "Game of Thrones" cunoscut pentru rolul celui supranumit "Muntele", a confirmat sâmbăta marea veste pe Instagram, unde a postat și imagini realizate în ziua cea mare, scrie libertatea.ro.

"Cu mare plăcere o prezint acum pe Kelsey Morgan Henson, soția mea!". Vedeta din Game of Thrones, care a devenit cel mai puternic om din lume în iulie, în Filipine, a continuat: "Sunt atât de încântat de toate aventurile viitoare pe care le vom trăi împreună."

În fotografia alb-negru, Thor – pe numele său real numele real Haftor J Björnsson – este văzut îmbrăcat într-un costum clasic și cravată, în timp ce Kelsey completează imaginea perfectă într-o rochie de mireasă specială. Și ea a confirmat marea veste pe contul de socializare.

"Aștept cu nerăbdare să-l trag după mine pe acest tip mare în restul vieții mele. Te iubesc acum și pentru totdeauna și promit să-ți stau alături la bine și la greu."



Thor și Kelsey s-au cunoscut din 2017, în Canada într-un bar unde Kelsey a lucrat ca chelneriță. Cei doi s-au îndrăgostit pe loc. Cuplul a atras multă atenție, datorită diferenței de înălțime dintre ei. În timp ce Thor are 2,05 metri, Kelsey are 1,57 metri. Potrivit The Mirror, actorul a spus că a fost deseori luat peste picior în mediul online, dar nicioadă în viața reală:

"Nu-i văd pe oameni să-mi ceară față în față să mă lupt cu ei, dar pe internet există o mulțime de oameni curajoși. Nimeni nu m-a amenințat vreodată în viața reală, dar pe Facebook și Twitter, tot timpul".