URGIE ALBĂ peste Moldova, iar unii şoferi circulă cu pneuri de vară. Sfaturi utile pentru a preveni TRAGEDIILE pe şosele

Ninsorile abundente le-au adus aminte, din păcate, multor şoferi că afară e iarna. La mijloc de ianuarie, mai sunt conducători auto care nu şi-au echipat maşinile pentru sezonul rece, iar din această cauză nu am scăpat de tragedii pe şosele.

În aceste condiţii, şoferii sunt îndemnaţi de poliţişti şi experţii auto să nu plece la drum fără anvelope de iarnă, lanţuri antiderapante, lopată şi nisip. De asemenea, în cazul în care maşina rămâne blocată în nămeţi, este bine să aveţi în portbagaj o funie pentru tractare, iar telefoanele să fie încărcate pentru a apela oricând după ajutor.



"Ar fi bine să aveţi cu dumnevoastră o lopată, o funie, cabluri de încărcare care ar permite pornirea motorului de la altă maşină, lichid pentru parbriz care nu îngheaţă. Un lucru tot important este ca să avem rezervorul plin", a menţionat Mihail Maloman, director salon auto.



Şoferii pot procura lanţuri antiderapante şi lopeţi din magazinele auto din Capitală.



"Când este zăpada mare, este bine să aveţi lanţuri antiderapante, cu ele poţi să ieşi din orice situaţie. Costă în jur de o mie de lei. Lopeţile costă în jur de 600 de lei, în funcţie de mărime", a subliniat Sergiu Ostapenco, reprezentant magazin auto.



Cei mai mulţi şoferi spun totuşi că atunci când pornesc la drum obişnuiesc să aibă toate lucrurile ce i-ar salva în cazul în care rămân blocaţi:



"Tot am. - Ce anume? - Lopată, lanţuri, frânghie, am de toate. Eu m-am pregătit de iarnă".



"Avem lanţuri, avem tot absolut. Şi lopată? - Şi bucurie avem că e aşa un timp frumos afară. I-a uitaţi-vă ceai, termos este, absolut tot avem".



"Mergem atent, foarte. - Dar cumpăraţi lanţuri, lopată? - Avem, mai ales dacă ieşi din oraş şi dacă ai de gând să te duci mai departe.- Telefonul încărcat? - Da, bineînţeles".



"Am lopată, am nisip, am funie, să vă arăt. - Telefonul e încărcat? - Tot este, tot e pregătit.- Când porniţi la drum lung de ce mai ţineţi cont? - Să avem o lanternă, apă".



Poliţiştii de patrulare îndeamnă şoferii să fie prudenţi şi să nu conducă cu viteză excesivă.