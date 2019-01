URAȚI DE SFÂNTUL VASILE: Cetele de urători au vestit ieri Anul Nou pe stil vechi

În Ajun de Sfântul Vasile, ansamblurile folclorice din raionul Ialoveni au urat ca pe timpuri. Artiştii au îmbrăcat straiele populare și au pornit cu plugușorul, cu capra sau cu ursul pe la casele gospodarilor. Ei au vestit sosirea Anului Nou pe stil vechi, iar gazdele i-au răsplătit cu dulciuri și bani.



Tradiția spune că stăpânii caselor care care își deschid ușile pentru urători vor avea parte de un an bogat.



"Așa este la noi obiceiul din străbuni că de Sfântul Vasile, de Anul Nou pe stil vechi, să ureze lumea la toți sănătate, An Nou fericit cu voie bună", a spus conducătoarea Ansamblului folcloric "Oleandra", Ecaterina Jumir.



O parte a colectivului Folcloric „Oleandra” a pornit să ureze pe la casele oamenilor. Printre ei, și familia Dogot - tată şi fiu, care fac parte de 10 din ansamblu.



"Mie îmi place să cânt, bunelul meu și străbunelul meu a fost tot în colective muzicale și îmi place să promovez tradițiile neamului meu" , a săus membrul Ansamblului folcloric "Oleandra", Mihail Dogot.



Ceata de urători a ajuns și la casa primarului comunei Țipala. El spune că tradițiile de iarnă sunt mândria localității.



"Sunt niște tradiții naționale pe care ar fi păcat dacă noi nu le-am înmulți, nu le-am transmite din generații în generații și ceea ce-i specific pentru țara noastră", a spus primarul satului Țipala, Ialoveni, Ilie Castraveț.



Și în satul Dănceni din raionul Ialoveni, urătorii au pornit în cete pe la toți cei care poartă numele Vasile.



Familia Vârlan, unde stăpânul casei poartă și numele de Vasile, a primit cu bucurie urarea de bine.



"Ne-am așezat la masă bem câte un pahar de șampanie. Foarte fericit, îs mulțumit și cum să vă spun, îs bucuros de toate care mă înconjoară, a spus locuitorul satului Dănceni, Ialoveni, Vasile Vîrlan.



"Mie mi-au plăcut urătorii și am venit în vizită la bunelul meu să sărbătoresc Sfântul Vasile. Sănătate și să aibă mai multe realizări. să le îndeplinească"



Tinerii spun că păstrează tradiția așa cum făceau buneii lor.



"Mergem la fiecare casă, unde este aprinsă lumina și unde oamenii sunt dispuși să ne primească și avem un program foarte frumos, cu urătură, cu capră, cu urs, tradiții și obiceiuri foarte frumose păstrate de la strămoșii noștri", a spus membra Colectivului Folcloric ”Alină-te dor”, Zinaida Şuba.



Ajunul Sfântului Vasile a fost marcat și în satul Șolcani din raionul Soroca, unde este o tradiţie respectată cu sfinţenie este umblatul cu ursul.



Printre urătorii din Şolcani s-a numărat şi deputatul democrat, Corneliu Padnevici, care a urat sănătate şi bunăstare sătenilor.