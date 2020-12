URĂRI DIN PARTEA SPORTIVILOR: Aceştia le-au sănătate tuturor celor care au fost alături și i-au susținut

Pandemia de COVID-19 le-a dat peste cap planurile sportivilor de pe întreg mapamondul! Au fost amânate Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar și Campionatul European de fotbal. Chiar și în aceste condiții dificile, câteva evenimente dar și turnee sportive s-au disputat totuși, iar cei care au putut să participe la ele ne-au oferit momente de bucurie. Și asta datorită evoluțiilor lor care merită apreciate.



Același lucru au făcut și sportivii din țara noastră. În ultima zi a lui 2020, aceștia au ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost alături și i-au susținut și le-au au transmis mesaje de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă.



În 2020, luptătoarea Anastasia Nichita a devenit campioană europeană și a cucerit medalia de aur la Cupa Mondială.



"Uită că au venit și frumoasele sărbători de iarnă. Cu această ocazie aș vrea să vă doresc tuturor sănătate, liniște, pace în casele dumneavoastră, iar anul 2021, care vine, să fie un an prosper plin de realizări frumoase atât pe plan personal, cât și profesional. La mulți ani!"



Și judocanii moldoveni au obținut rezultate notorii în acest an. Victor Sterpu a înregistrat cele mai mari performanțe în cariera sa. În luna noiembrie, sportivul a câștigat două medalii de aur la Campionatul European de seniori și la Europenele rezervate sportivilor de până la 23 de ani. Iar Denis Vieru a cucerit "bronzul" la competiția continentală. Cei doi au



Denis Vieru, un alt judocan și-a adjudecat medalia de bronz, la fel, la competiția continentală de seniori de la Praga. Liderii lotului național au felicitat împreună societatea cu ocazia Revelionului.

"Cu prilejul sărbătorilor de iarnă vrem să vă dorim un an nou cât mai frumos! Anul acesta a fost un pic mai dificil, am trecut prin mai multe greutăți, dar prin greutăți omul se face mai puternic. Sper că anul viitor ne va aduce multă bucurie, sănătate și fericire familiilor noastre. Să ne îndeplinească toate obiectivele și visele care le punem în plan. La mulți ani!"



În 2020 internaționalul moldovean Alexandru Epureanu a debutat în grupele Ligii Campionilor.

Fotbalistul clubului Istanbul Bașakșehir a fost unul dintre eroii meciului cu Manchester United, când în prelungiri a scos mingea de pe linia porții, iar formația turcă a obținut o victorie istorică cu scorul de 2-1.



"Vreau să vă felicit cu ajunul sărbătorilor de iarnă! Vreau să vă doresc un an nou cât mai fericit. Multă sănătate, să aveți cât mai multă prosperitate și cât mai multe bucurii și zâmbete în familiile voastre. La mulți ani!"