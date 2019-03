Urări contradictorii. În aeroportul Otopeni eşti întâmpinat cu BUN VENIT la PLECARE (VIDEO)

Cum ajungi pe Aeroportul Otopeni în zona Plecări te întâmpină mesajul "Bun venit" scris în diferite limbi străine.

Mesajul este afișat din această săptămână pe tavanul de la intrarea pe culoarul către primele porți de îmbarcare.



Pe lângă "Welcome! Soyez le bienvenue! Willkommen!", pe tavanul de la PLECĂRI INTERNAȚIONALE se mai poate citi și că România este "the house of Europe".

Reprezentanții Aeroportului Otopeni spun că ideea nu aparține Companiei Aeroporturi București, ci a celor care gestionează zona comercială și a fost pusă în practică provizoriu.