Uraganul Laura a făcut o primă victimă în Louisiana

''Cred că nu va fi ultima, deşi mă rog să nu existe mai multe'', a declarat pentru postul MSNBC guvernatorul John Bel Edwards care a confirmat prima victimă în timp ce intensitatea uraganului scade rapid.Furtuna a lovit zona de uscat cu puterea unui uragan de categoria a 4-a (din 5), joi dimineaţă, în jurul orei locale 1:00 (ora 6:00 GMT), în oraşul costier Cameron, situat în apropiere de graniţa cu Texas, în Golful Mexic, fenomenul meteorologic fiind însoţit de vânt susţinut de 240 km/h, conform Centrului Naţional pentru Uragane (NHC). Prin urmare, ar putea fi cel mai puternic uragan care a lovit Louisiana în mai bine de un secol şi jumătate, conform datelor compilate de specialistul în uragane al Universităţii din Colorado, Philip Klotzbach.Primele imagini surprinse în cursul dimineţii de joi prezentau scene devastatoare: copaci şi stâlpi de electricitate doborâţi, clădiri distruse, acoperişuri rupte, străzi inundate sau acoperite cu resturi.Peste 650.000 de oameni au rămas fără energie electrică, joi dimineaţa, în Louisiana şi în Texas, potrivit site-ului PowerOutage.us.Imaginile video publicate pe contul său de Twitter de ''vânătorul de furtuni'' Reed Timmer stăteau mărturie ale violenţei rafalelor de vânt, care au spart geamurile mai multor clădiri din Lake Charles, oraş din Louisiana cunoscut pentru rafinăriile sale de petrol, principala resursă economia a regiunii.''Daunele sunt semnificative'', a declarat pentru CNN guvernatorul John Bel Edwards, menţionând că vântul pare să fi avut un efect mai distructiv decât creşterea preconizată a nivelului apelor.Potrivit celui mai recent buletin informativ al NHC, la 14:00 GMT, uraganul a slăbit considerabil după ce a atins zona de uscat, acesta fiind însoţit în prezent de vânturi susţinute de 140 km/h, ceea ce îl retrogradează la categoria 1 pe scara Saffir-Simpson prevăzută cu cinci niveluri, cel de-al cincilea fiind cel mai grav.Însă, meteorologii au continuat să avertizeze asupra inundaţiilor, în timp ce uraganul Laura continuă să avanseze spre nord, către Arkansas, unde ar urma să ajungă noaptea următoare."Va fi nevoie de câteva zile după ce furtuna va trece pentru ca apele să se retragă", a avertizat NHC.Preşedintele Donald Trump este informat în mod regulat despre situaţia din zonă şi s-a angajat să pună la dispoziţie toate mijloacele federale necesare pentru ''salvarea celor aflaţi în pericol'' şi ''sprijinirea regiunilor afectate'', a transmis într-un comunicat purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă.La cincisprezece ani de la uraganul Katrina, care a devastat New Orleans şi a marcat profund statul Louisiana, autorităţile locale au cerut populaţiei să manifeste prudenţă maximă.NHC a încurajat locuitorii să se pregătească pentru sosirea uraganului Laurei ''ca şi cum ar fi o tornadă'', să stea departe de ferestre, sub o masă şi protejaţi cu saltele sau pături.Peste 1,5 milioane de persoane au fost vizate de ordine de evacuare în Louisiana, dar şi în Texas, unul dintre statele americane cele mai afectate de pandemia de COVID-19, notează AFP.Noi protocoale au fost de asemenea instituite în adăposturile de urgenţă pentru a se putea aplica în mod cât mai eficient măsurile de prevenire a infectărilor.Sezonul uraganelor din Atlantic, care durează oficial de la 1 iunie până la 30 noiembrie, se anunţă deosebit de intens în acest an. NHC se aşteaptă la 25 de depresiuni. Furtuna Laura este deja a douăsprezecea.Furtuna Laura a provocat inundaţii extinse în Haiti şi Republica Dominicană, provocând decesul a cel puţin 25 de persoane. AGERPRES