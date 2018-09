Uraganul Florence: 18 morți în SUA. Un întreg oraș a fost înghițit de ape (VIDEO)

Inundaţiile catastrofale produse de uraganul Florence în Carolina de Nord şi de Sud au ucis 18 persoane. Sute de oameni sunt blocaţi, iar pagubele sunt de milioane de dolari. Autorităţile avertizează că ceea ce va urma este mult mai rău.

Un întreg oraș din Carolina de Nord este înghițit de ape, informează BBC. Orașul de coastă Wilmington a fost izolat de restul statului Carolina de Nord din cauza uraganului care a lovit fără milă America de Nord.

Florence a fost retrogradată de la uragan la furtună tropicală, dar precipitaţiile abundente vor continua în următoarele zile, aşa că pericolul alunecărilor de teren şi viiturilor este încă mare.

Aceasta în condiţiile în care oraşe întregi sunt deja sub apă, după ce, în unele zone din stat au căzut o mie de litri de ploaie pe metru pătrat în ultimele 4 zile, scrie realitatea.net

Numeroase autostrăzi sunt închise, iar un oraş, Wilmington, este complet izolat. Echipele de intervenţie în situaţii de urgenţă au salvat peste 900 de oameni din apele învolburate. Mulţi alţii, blocaţi în case sau pe acoperişuri, au cerut ajutorul. 15 mii de oameni s-au refugiat în adăposturi de urgenţă şi nu ştiu când se vor putea întoarce în casele lor şi ce vor găsi acolo.

Peste 600 de mii de case au rămas fără curent electric, după ce Florence a rupt stâlpi de curent şi a smuls copaci din rădăcini, care s-au prăbuşit peste fire. Preşedintele americane Donald Trump va merge în regiune săptămâna aceasta.

