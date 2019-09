Uraganul Dorian face ravagii în SUA. Cel puţin cinci oameni au murit

Uraganul Dorian face ravagii în Statele Unite ale Americii. Cel puţin cinci oameni au murit după ce ciclonul a măturat totul din calea sa, în Insulele Bahamas. Peste 13 mii de locuinţe au fost grav avariate sau distruse de vântul violent şi de resturile aduse de rafale. Presa locală relatează că aeroportul internațional din Bahamas a fost inundat.



Meteorologii americani au anunţat că intensitatea uraganului s-a redus, astfel că acum Dorian este considerat uragan de categoria a patra. Experţii îl consideră însă a doua cea mai puternică furtună tropicală înregistrată în Atlantic, după uraganul Andrew, din 1992, care s-a soldat atunci cu 65 de morţi.



Dorian rămâne în continuare foarte periculos, deoarece îşi poate schimba în orice moment direcţia. În prezent, acesta se îndreaptă spre estul Floridei şi ar putea ajunge în Carolina de Nord şi Georgia. Salvatorii din Bahamas au intervenit în mai multe localităţi inundate, din care oamenii au fost evacuaţi. Unul dintre localnici a fost văzut conducând un scuter de apă pe străzile din insula Grand Bahamas.

Duminică, uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas. Viteza vântului în rafală adepăşit 350 de kilometri pe oră.

