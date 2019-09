Uraganul Dorian a lovit Canada şi a provocat pagube enorme

foto: publika

Uraganul Dorian a lovit estul Canadei şi a provocat pagube semnificative. 400 de mii de oameni au rămas fără curent electric în provincia Noua Scoţie. Vântul a suflat în rafale cu o viteză de până la 160 de kilometri pe oră, iar zeci de copaci au fost doborâţi.



Guvernul canadian a mobilizat peste 700 de soldaţi pentru a ajuta localnicii. Toate zborurile de pe aeroportul internaţional din oraşul Halifax au fost anulate.



Între timp, 250 de oameni din Bahamas au revenit acasă, după ce au fost evacuaţi săptămâna trecută din calea uraganului.



"Am pierdut mai multe rude din cauza uraganului. Mulţumesc lui Dumnezeu că am rămas vii. Mulţumim pentru ajutorul primit după ce am pierdut totul."



Încă 2200 de oameni urmează să fie aduşi înapoi acasă în Bahamas. Arhipelagul a fost grav afectat de stihie. Cel puţin 43 de oameni au murit.