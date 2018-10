Unul dintre spionii ruşi suspectaţi de tentativă de omor în cazul Skripal a trecut prin Transnistria de câteva ori

Unul dintre spionii ruşi suspectaţi de tentativa de omor a celor doi Skripal ar fi tranzitat Transnistria şi Ucraina de mai multe ori. Despre aceasta scrie site-ul de investigaţii Bellingcat.

Potrivit sursei, suspectul călătorea sub numele Alexandr Petrov, în timp ce numele său real este Alexandr Mişkin. Anchetatorii mai precizează că, în urmă cu patru ani, Mişkin îşi avea domiciliul pe aceeaşi adresă unde se află şi sediul GRU.

Potrivit investigaţiei, el ar fi medic în cadrul Serviciul Militar de Informaţii al Rusiei. Primul suspect a fost identificat drept Anatolii Cepiga, un colonel GRU decorat inclusiv de preşedintele Vladimir Putin pentru activitatea sa.

"L-am identificat pe "Aleksandr Petrov" ca fiind în realitate Aleksandr Ievghenievici Mişkin, un medic militar angajat al GRU", precizează site-ul Bellingcat, cu sediul la Leicester.



Site-ul susţine că se bazează pe "surse multiple", între care "mărturiile unor persoane care îl cunosc" pe individ, precum şi pe copii ale actelor sale de identitate, inclusiv o copie a paşaportului cu fotografia sa.



Ministerul de Externe britanic a refuzat să facă vreun comentariu cu privire la această nouă dezvăluire.



Potrivit Bellingcat, Aleksandr Ievghenievici Mişkin s-a născut la 13 iulie 1979 în localitatea Loiga, în Rusia. El a studiat medicina la o academie militară, după care s-a instruit ca medic în cadrul marinei ruse.



Recrutat în timpul studiilor de către GRU, el a putut să obţină un buletin de identitate şi un paşaport sub numele de Aleksandr Petrov.



Între 2011 şi 2018, Mişkin a "călătorit mult" sub noua sa identitate, deplasându-se în repetate rânduri în Ucraina în timpul protestelor din Maidan Nezaliojnosti (Piaţa Independenţei din Kiev) şi în Transnistria, teritoriu din ţara noastră.



La începutul lunii septembrie, poliţia britanică a prezentat numele a doi ruşi - Aleksandr Petrov şi Ruslan Boşirov - suspectaţi de comiterea tentativei de otrăvire cu agent neurotoxic Noviciok (de tip militar) a fostului spion rus Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia la 4 martie la Salisbury.



Premierul Theresa May a acuzat GRU că ar fi în spatele atacului. Poliţia britanică a lansat un mandat de arestare european, subliniind că numele utilizate de cei doi s-ar putea să nu fie cele reale.



La 26 septembrie, site-ul Bellingcat a dezvăluit identitatea unuia dintre suspecţi, Ruslan Boşirov. 'Suspectul este de fapt colonelul Anatoli Cepiga, un ofiţer GRU decorat cu înalte distincţii' ale statului rus, susţine Bellingcat.



Aceste informaţii au fost respinse de Moscova. "Mulţi oameni seamănă unii cu alţii", a răspuns purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.



La 12 septembrie, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că ştie cine sunt cei doi ruşi suspectaţi de Londra, dând asigurări că ei sunt 'civili' şi că nu au făcut nimic "criminal".



Cei doi au fost ulterior intervievaţi de televiziunea publică rusă RT, afirmând că au mers în calitate de turişti la Salisbury şi au dezminţit că ar fi agenţi GRU.



Potrivit Scotland Yard, cei doi s-au aflat timp de 48 de ore în Anglia, între 2 şi 4 martie. Ei s-au oprit la Londra şi s-au deplasat de două ori la Salisbury: au întreprins o 'călătorie de recunoaştere' la 3 martie, după care au contaminat 'uşa de la intrare' (de la domiciliul lui Serghei Skripal) cu Noviciok' a doua zi. Imediat după aceasta ei au plecat la Moscova, scrie Agerpres.ro.



Cazul Skripal a provocat o criză diplomatică majoră între Rusia şi Occident, care a condus la expulzarea a peste 300 de diplomaţi ruşi şi occidentali.



Serghei Skripal, fost ofiţer GRU, a fost condamnat în 2005 pentru "înaltă trădare", după care a beneficiat de un schimb de spioni organizat între Moscova, Londra şi Washington. El a ales să se instaleze la Salisbury.



"Acest Skripal nu este decât un trădător", a afirmat preşedintele rus Vladimir Putin la 3 octombrie în cadrul unui forum energetic la Moscova. "Este un spion, un trădător de patrie. Este un nemernic, pur şi simplu", a spus şeful statului rus, el însuşi provenind din serviciile secrete.