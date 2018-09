Unul dintre compozitorii imnului Ligii Naţiunilor a trăit emoţii mari în timpul procesului de creaţie. Care a fost cel mai important lucru

Unul dintre compozitorii imnului Ligii Naţiunilor, Giorgio Tuinfort, a mărturisit că a trăit emoţii mari în timpul procesului de creaţie. Muzicianul olandez, care a scris melodia împreună cu Franck van der Heijden, este convins că a găsit note potrivite, ce reflectă intensitatea meciurilor de fotbal.



"Am început procesul de creaţie la pian. Am încercat să compun diferite melodii şi am muncit până ce am înţeles că am găsit melodia corespunzătoarea emoţiilor în timpul jocului", a spus compozitorul, Giorgio Tuinfort.

Imnul a fost înregistrat cu ajutorul corului şi Orchestrei Filarmonice din oraşul olandez Hilversum. Versurile sunt în limba latină și au fost difuzate în public pentru prima dată la tragerea la sorţi a grupelor competiţiei în luna ianuarie.

"A fost foarte important să realizez locul, unde va fi intonat imnul. Sute de mii de suporteri se vor bucura sau vor plânge după partide. Am fost inspirat să includ toate aceste emoţii în muzică", a spus compozitorul, Giorgio Tuinfort.



Fotbaliştii moldoveni vor asculta imnul sâmbătă, 8 septembrie, înaintea meciului de debut în Liga Naţiunilor cu reprezentativa Luxemburgului. Partida se va disputa pe stadionul Stade Josy Barthel şi va fi transmisă în direct de CANAL 3 cu începere de la ora 21 şi 45 de minute.

Trei zile mai târziu "tricolorii" vor juca la Chişinău cu naționala statului Belarus, iar meciul putând fi urmărit de asemeni în direct, dar la PRIME.