Unul dintre cele mai temute şi cunoscute nume din lume a încetat din viaţă

Gloria Vanderbilt, membră a unei familii americane celebre, un simbol în lumea modei şi mama realizatorului de televiziune de la CNN Anderson Cooper, a murit la vârsta de 95 de ani, din cauza unui cancer la stomac, luni, la New York, potrivit tmz.com.

Gloria Vanderbilt era moştenitoare a unei familii care a făcut avere, printre altele, în industria căilor ferate şi care făcea parte din înalta societate newyorkeză.

Artistă, scriitoare, actriţă, designer de modă - a lansat popularii jeanşi Vanderbilt -, Gloria a fost şi mama vedetei CNN Anderson Cooper, cei doi având o strânsă relaţie.

În anii 1930, Gloria Vanderbilt a fost subiectul unui mediatizat proces de custodie între mama sa, Gloria Morgan Vanderbilt, şi mătuşa paternă, Gertrude Vanderbilt Whitney. Ambele îşi doreau custodia copilului şi controlul asupra averii sale, iar Gloria Morgan Vanderbilt a fost acuzată atunci că nu este un părinte potrivit. Procesul a stat la baza unei cărţi şi a unei miniserii TV, "Little Gloria ... Happy at Last", nominalizată la şase premii Emmy, scrie businessmagazin.ro