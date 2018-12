Unul dintre cele mai populare cântece de Crăciun, interzis la un post de radio pentru că ar încuraja violul (VIDEO)

Un post de radio din Ohio a luat decizia să nu mai difuzeze unul dintre cele mai populare cântece de Crăciun, în urma unor plângeri venite din partea unora dintre ascultători. Aceştia s-au plâns că mesajul celebrei piese "Baby, it’s cold outside", înregistrată în 1949, este în contradicţie cu mişcarea împotriva hărţuirii sexuale #MeToo.

De aceea, Star 102 Cleveland a realizat un sondaj, pe pagina de Facebook, să afle dacă ascultătorii nu mai vor să audă melodia la radio. În ciuda plângerilor primite, 94% dintre internauţi au răspuns că nu vor ca melodia să nu mai fie difuzată, pe motiv că este "clasică", potrivit bbc.com, citat de adevarul.ro.

În plus, opinia unora dintre ascultători a fost susţinută de un realizator radio, care a declarat la rândul său că versurile piesei sunt "greşite" şi "manipulează", motiv pentru care a luat decizia ca piesa să nu mai fie difuzată.

"Lumea în care trăim este foarte sensibilă şi oamenii se supără uşor, însă într-o lume în care mişcarea #MeToo le-a dat femeilor vocea pe care o meritau, cântecul nu mai are ce căuta pe post" a declarat Glenn Anderson. Melodia Baby It’s Cold Outside a fost scrisă de Frank Loesser în 1944 şi a fost interpretată de-a lungul timpului de artişti precum Lady Gaga, Michael Buble, Tom Jones, Cerys Matthews, Will Ferrell şi Zooey Deschanel.

Melodia are forma unei conversaţii în care un bărbat încearcă să convingă o femeie să rămână la el peste noapte, având în vedere vremea nefavorabilă. Femeia îi spune: "Chiar trebuie să plec", la care el insistă: "Dar, dragă, e frig afară"/ "Răspunsul este nu".

Într-un alt vers, probabil cel mai controversat, ea îl întreabă "ce e în băutură", iar el îi spune că "nu sunt taxiuri disponibile", vers interpretat de unii ascultători ca o aluzie la viol.

De asemenea, Sondra Miller, CEO-ul centrului Cleveland Rape Crisis, a declarat: "Personajul din cântec spune «nu», iar ei spun «Nu înseamnă de fapt Da?». Şi cred că în 2018 ştim deja că «Da» înseamnă că-ţi oferi consimţământul, iar «Nu» înseamnă «Nu» şi trebuie să te opreşti".