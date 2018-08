Unul dintre CELE MAI MARI SITE-URI DE SATIRĂ ȘI UMOR din România a dat-o în judecată pe DĂNCILĂ

Unul din cele mai mari site-uri de satiră și umor din România a dat-o în judecată pe Viorica Dăncilă. Calin Petrar, redactorul șef al Times New Roman a dat-o în judecată precum că premierul României la rândul ei ar fi dat în judecată publicația și a cerut 100.000 de euro daune.

"După episodul Priștina - Podgorica, la presiunea bunului simț și la sfaturile avocatului meu, Radu Sora, am decis să o dau și eu în judecată pe Viorica Dăncilă. Asta se întâmplă în același dosar în care Viorica Dăncilă ne cere mie și colegilor mei de la Times New Roman 100.000 de euro pentru că am spus despre ea într-un articol că este tâmpită. Țin să precizez că nu mi-am dorit să fiu într-un asemenea conflict, ci este doar un răspuns la cererea absurdă făcută de Viorica Dăncilă. Este nu doar revoltător, ci de-a dreptul kafkian ca Viorica Dăncilă să îmi ceară 100.000 de euro pentru un articol care a stat online două zile, în timp ce ea îmi tăvălește imaginea și demnitatea de român încă din 21 ianuarie 2009, în calitate de europarlamentar, și din 29 ianuarie 2018 în calitate de prim-ministru al României.



Când libertatea de exprimare este atacată atât de halucinant, când ajungi să fii dat în judecată pentru o banală constatare, nu putem rămâne fără reacție. Pentru că, repet, astfel de vremuri trăim: sunt dat în judecată de Viorica Dăncilă, care vrea 100.000 de euro prejudicii de imagine pentru c-am făcut-o tâmpită. 100.000 de euro pentru o constatare banală. O constatare pe care a făcut-o orice om cu un minim de discernământ. Așa că îi cer și eu prejudicii de imagine: nu mult, 1 RON, pentru că eu sau colegii mei luptăm pentru păstrarea libertății de exprimare, nu pentru bani", scrie timesnewroman.ro

