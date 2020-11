Unul dintre cei mai buni medici narcologi din Moldova, Lilia Fiodorov, luptă cu cancerul și are nevoie de ajutorul oamenilor

Unul dintre cei mai buni medici narcologi din Moldova, Lilia Fiodorov, luptă cu cancerul şi are nevoie de un tratament scump în Germania. Medicul şi-a dedicat meseriei 30 de ani, timp în care s-a bucurat de respectul pacienţilor cărora le-a salvat viaţa sau le-a reîntregit familiile.



Diagnosticul crunt l-a aflat în luna mai a acestui an, iar de atunci, viţa ei atârnă de un fir de aţă. Cu toate acestea, Lilia Fiodorov continuă să lucreze.



"Viața mea, ca și a multor oameni, constă din lecții și examene. Eu am avut parte de cel mai serios examen și am înțeles, că nu pot să-mi permit să mă las bătută. Iubesc viața, îmi iubesc familia mea numeroasă", a spus Lilia Fiodorov.



Lilia Fiodorov a urmat deja două cursuri de radioterapie la München. În tot acest timp, a fost susţinută de fiica ei, care şi-a abandonat jobul bine plătit în străinătate pentru a fi alături de mama sa.



"Este mama mea și o iubesc. Cum altfel? O procedură costă aproximativ 13 mii de euro. Trebuie să facă cel puțin șase. Va urma o investigație, care va costa încă patru mii de euro. Ulterior vom afla, de câte proceduri va mai fi nevoie", a spus fiica medicului.



După ce a fost clar că economiile familiei nu vor fi de ajuns, Ksenia a lansat o campanie de colectare a fondurilor pe rețelele de socializare.

"Vreau foarte mult să-mi cuprind nepoții. Acesta este visul meu", a spus Lilia Fiodorov.



Cei care doresc să o ajute pe Lilia Fiodorov, o pot face la numărul de telefon 069331848.