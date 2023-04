Unul DA, alții BA. CEBAN: Tariful pentru gaz ar putea scădea. ANRE: Nu sunt premise pentru modificarea tarifului

Directorul "Moldovagaz", Vadim Ceban, susţine că sunt premise pentru micşorarea tarifului pentru gazele naturale. Într-o emisiune de la postul N4, acesta a spus că în curând se va adresa la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Ceban și-a argumentat poziția prin faptul că în prezent preţul de achiziţie pentru gazele naturale este de 670 de dolari pentru mia metri cubi."Peste o săptâmână, înainte de Paşte, cred că vom prezenta la ANRE calculele noastre şi deja împreună cu regulatorul, dacă vor fi aceste premise, evident, noi am spus şi anterior, vom primi care vom solicita ajustare, corectare a tarifului, pentru că deja o mare parte, o bună parte din devierile cele financiare care au fost incluse în tarif în octombrie 2022 au fost recuperate.", a spus Ceban.Pe de altă parte, Alexei Taran, director ANRE, a declarat în cadrul emisiunii "În centrul atenţiei" de la Publika TV că în tarif este inclus calculul reieșind din preţul mediu, fapt care, deocamdată, nu permite ieftinirea gazelor naturale livrate consumatorilor finali."Preţul reglementat nostru reglementat de furnizare către consumatorii din Republica Moldova se bazează pe un preţ mediu ponderat de achiziţie anual. Deci, practic preţurile actuale avem un preţ mediu de achiziţie de 927 de dolari per mia metri cubi. Piaţa este destul de volatilă, proiectele de futures până la sfârşitul anului, la fel, se menţine la un nivel destul de ridicat. O medie la moment ar fi, la fel, 910-920 de dolari.", menționeayă Alexei Taran.Alexei Taran a mai precizat că în prezent malul drept al Nistrului este aprovizionat din gazele naturale procurate de pe piaţă, şi nu din rezervele făcute anterior. Potrivit directorului ANRE, în condiţiile actuale sunt posibile două scenarii privind evoluţia preţurilor gazelor naturale."Una dintre idei este ca nu vor fi creşteri de preţ din următoarele argumente: dar, este o perioadă caldă, am ieşit din iarna această, Europa a ieşit din iarna această cu rezervele destul de mari. Mai este un alt curent care spune că totuşi nu am depăşit încă perioada critică care s-ar putea să vină cu un val mai serios spre vară. Şi aici sunt două motiv clare: este ieşirea Chinei din perioada COVID, atunci refacerea industriei va atrage foarte mult din oferta de gaze naturale lichefiate. La fel, se aşteaptă ca Rusia care încă mai livrează anumite cantităţi în Europa, va reduce, parţial sau de tot.", a explicat Taran.De asemenea, Alexei Taran a explicat de ce "Moldovagaz" a procurat în luna martie, timp de câteva zile, gaze naturale de la "Gazprom"."Ieşind din sezonul rece, s-a făcut anumit surplus de gaze pe malul stâng, nu doar Cuciurgan, ci în general consumul din malul stâng. Atunci, acest surplus a rămas în sistemul de transport din Ucraina. A ajuns la limită privind capacitatea permisă pentru acest cont. Atunci, "Moldovagaz" nu a avut încotro decât să preia acest gaz.", a mai spus Alexei Taran.În decembrie anul trecut, Chişinăul a cedat întregul volum de gaze naturale de la "Gazprom" malului stâng al Nistrului, inclusiv pentru producerea energiei electrice de către Centrala din Cuciurgan. Din aprilie, Chişinăul cumpără de la Tiraspol curent la un preţ de 66 de dolari pentru un megawatt/ oră.