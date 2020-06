UNUL APROBĂ, ALTUL ABROGĂ. Ceban a suspendat autorizaţia pentru construcţia unei benzinării emisă de Chironda

În plină pandemie de coronavirus, viceprimarul Capitalei, Victor Chironda, a autorizat construcţia unei benzinării într-o zonă verde de pe strada Nicolae Dimo din sectorul Rîșcani. În preajma acesteia sunt mai multe blocuri şi un liceu, fapt ce a stârnit nemulţumirea oamenilor. După ce joi am solicitat o reacţie privind această situaţie de la Primăria Capitalei, vineri edilul Ion Ceban a emis o dispoziţie prin care a suspendat autorizaţia de construcţie a benzinăriei.



În 2011, un agent economic a cumpărat un teren situat la intersecţia străzilor Nicolae Dimo şi Studenţilor, pentru a construi acolo un centru comercial. În 2013 însă destinaţia construcţiei a fost schimbată şi a fost emisă o autorizaţie pentru ridicarea unei benzinării. Ulterior, această decizie a fost suspendată. Agentul economic a atacat-o în instanţă şi a obţinut câştig de cauză, inclusiv, în 2019, la Curtea Supremă de Justiţie. La peste trei luni, mai exact în 27 martie 2020, viceprimarul Victor Chironda, în plină pandemie, a semnat o autorizaţie prin care a dispus începerea construirii benzinăriei, iar şantierul a fost îngrădit. Decizia a stârnit nemulţumirea oamenilor din zonă.



"Doi ani am umblat pe la judecătorii şi am câştigat cauza ca să nu construiască benzinăria. Acum, în timp de pandemie, că toţi sunt ocupaţi, ei repede au hotărât cu judecătoria nu ştiu care."



"E inadmisibil. Ce, nu sunt benzinării? Sunt şi acolo, şi dincolo. O bătaie de joc de Chişinăul acesta, de spaţiul verde. Nu sunt alte locuri? Extindeţi după oraş, să crească Chişinăul. Ei îl tot distrug şi distrug."



În preajma terenului unde ar trebui să fie construită benzinăria se află o grădiniţă şi un liceu frecventate de peste 700 de copii. Părinţii copiilor şi profesorii au semnat o petiţie online prin care au cer stoparea lucrărilor.



"Eu zic că, având în vedere că suntem în această pandemie, nu s-a ţinut cont de circumstanţele în care ar trebui să fie edificată această staţie cu alimentare de petrol", a declarat Andrei Dubceac, directorul Liceului Teoretic "Waldorf".



"Voi, jurnaliştii, trebuie să adresaţi aceste întrebări arhitectorului-şef al oraşului, doamnei Svetlana Dogotaru şi, respectiv, domnului Victor Chironda, care semnează această autorizaţie. Cred că cel puţin, se putea discuta cu locuitorii blocurilor din preajmă, pentru că legea spune că Primăria are 30 de zile la dispoziţie pentru a stabili dacă să ofere sau nu autorizaţia", a zis Vitalie Voznoi, activist.



La rândul său, viceprimarul Victor Chironda invocă decizia CSJ. Mai mult, el spune că autorităţile municipale au încercat să-l convingă pe agentul economic să renunţe la ideea de a construi o benzinărie pe acel teren şi să construiască un centru comercial sau un magazin, aşa cum a a anunţat iniţial. Agentul economic însă a refuzat, mai ales că avea decizia instanţei supreme în favoarea lui.



"Instanţa ne obligă să facem ceva şi eu pot fi tras la răspundere prin executor judecătoresc dacă nu execut deciziile instanţei. Noi cumva am fost impus să emitem această decizie, după care, având în vedere încălcările admise de agentul economic, am retras-o şi am pornit un cerc nou de procedură procesuală", a declarat Victor Chironda, viceprimarul Capitalei.



Arhitectul-şef al Chişinăului, Svetlana Dogotaru, nu a fost de găsit la telefon pentru un comentariu la acest subiect. Între timp, primarul Capitalei a dispus emiterea unei dispoziţii de suspendare a lucrărilor de construcţie a benzinăriei, care a şi fost publicată pe site-ul instituţiei. Ion Ceban a invocat solicitările parvenite din partea locuitorilor din preajmă, dar și încălcările admise de către agentul economic.



"Astăzi va fi revocată această dispoziţie cu privire la actele permisive. Am semnat semnat deja documente în această privinţă. Dacă va fi nevoie să ajungem în instanţa de judecată, ne asumăm acest lucru. Am spus că astfel de lucruri trebuie să fie analizate nu doar prin prisma cadrului legal al acestei decizii ale instanţei, dar în context general", a menţionat Ion Ceban, primarul Capitalei.



Solicitaţi de Publika TV, reprezentanţii firmei de construcţie urmează să decidă dacă vor ataca sau nu în instanţă decizia Primăriei.