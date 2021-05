Untură de bursuc, descoperită în sacul cu poșta diplomatică de la Moscova la Chișinău. Ciocoi: M-a umflat râsul

Untură de bursuc transportată în sacul cu poșta diplomatică de la Moscova la Chișinău. Descoperirea a fost făcută la sfârșitul lunii aprilie de către ofițerii SIS, în urma unui control la frontieră, în microbuzul ambasadei Republicii Moldova de la Moscova. Iar informația a fost confirmată de premierul interimar Aureliu Ciocoi în cadrul unei emisiuni TV.

Aureliu Ciocoi a recunoscut că a râs atunci când a aflat ce a fost găsit în pachet.

"Și noi am rămas perplecși când am văzut ce s-a transmis de la Moscova în sacul diplomatic sigilat. Recunosc, m-a umflat râsul când am aflat ce se afla", a punctat Ciocoi.