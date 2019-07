Universităţile din ţară se întrec în oferte pentru a atrage studenţii. Academia de Studii Economice vine, de exemplu, cu mai multe premiere. Una dintre acestea este programul de licenţă în baza căruia studenţii vor putea obţine două diplome.

Tinerii de la Facultatea Relaţii Economice Internaţionale vor studia primii doi ani la ASEM, iar cel de-al treilea la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Din toţi cei înmatriculaţi în acest an vor fi selectate 25 de persoane care vor beneficia de acest program.



"Noi le oferim posibilitatea să rămână aici acasă, să-şi facă studiile la Universitatea din Republica Moldova, obţinând la sfârşit şi o diplomă pe care o consideră ei ca fiind una europeană şi recunoscută în toată lumea", a spus BELOSTECNIC GRIGORE, rector Academia de Studii Economice a Moldovei.



O altă noutate este lansarea programului de master pentru jurnalişti.



"Se numeşte Comunicare şi Jurnalism Economic. În măsura în care unii parteneri din domeniul respectiv de activitate, am identificat că sunt situaţii ca cei care fac jurnalism economic, nu întotdeauna cunosc perfect ce înseamnă categoriile economice şi cum pot fi ele explicate", a spus BELOSTECNIC GRIGORE, rector Academia de Studii Economice a Moldovei.



Programul este susţinut de USAID Moldova. 15 studenţi vor beneficia chiar şi de o compensare de 50 la sută a taxei de studii pentru primul an de învăţământ. Şi Universitatea Tehnică vine cu oferte atractive pentru absolvenţii liceelor.



"Este un program de licenţă de trei ani în Alimentaţie şi Nutriţie în domeniul servicii publice.Deasemena un alt program interesant în opinia mea este Ingineria şi Design-ul de produs", a spus VIOREL BOSTAN, rector Universitatea Tehniсă a Moldovei.



Iar viitorilor medici li se promite un stagiu în Norvegia.

"Evident că pentru asta trebuie să cunoască limba engleză şi să aibă reuşite bune în timpul anului de învăţământ", a spus DIANA UNCUŢA, secretar Comisia de Admitere Universitatea de Stat de Medicină.



Iar rectorul Universităţii Agrare dă asigurări că în noul an studenţii vor condiţii mai bune de studii.



"Timp de trei luni de zile, am organizat pentru cele şase facultăţi pe care le avem în sălile de calculatoare, peste 200 de calculatoare. În afară de asta, studenţii pleacă peste hotare. Săptămâna trecută în Germania au plecat două grupe de la horticultură", a spus LIVIU VOLCONOVICI, rector interimar Universitatea Agrară de Stat din Moldova.



Admiterea la studii universitare începe săptămâna viitoare.