Universitățile din ţară au publicat rezultatele preliminare ale primei etape de admitere. Situaţia va fi mai clară după ce candidaţii care au depus la mai multe specialităţi vor decide unde să rămână.

La Academia de Studii Economice, toate cele 226 de locuri bugetate au fost ocupate chiar din primul tur. De la panourile cu rezultate, unii plecau fericiţi, alţii cu ochii în lacrimi.



" Îmi făceam griji, nu ştiam dacă voi reuşi să obţin bursa, dar acum sunt foarte bucuroasă. – Ce specialitate aţi ales? – Management şi business. Visez să lucrez în restaurat sau în hotel. "



La ASEM au depus dosarele aproximativ 1.600 de candidaţi.



La Universitatea Tehnică, cea mai solicitată este Facultatea de Informatică şi Microelectronică. Aproape jumătate din cei care au depus dosarele vor să înveţe anume aici.



"Am depus actele şi la o altă facultate şi am trecut şi acolo. Acum nu ştiu unde să rămân. "



Cele mai multe dosare, aproximativ 3.000, au fost depuse la Universitatea de Stat. 784 de locuri sunt bugetate.



"Am intrat la Informatica Aplicată. Sunt la contract, dar pot să primesc şi bursă. Important este să înveţi bine şi să termini cu succes"



La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi s-au înscris 600 de tineri. Majoritatea locurilor la buget sunt deja ocupate. Doar cei care vor să facă pedagogie mai pot obţine o bursă.

"Sunt mai multe cereri pentru traducători de engleză și germană – 20 de persoane. Sunt şi din cei care vor să fie profesori de engleză, germană şi spaniolă. "



Rezultatele finale ale primei etape vor fi afişate în zilele de 24 şi 25 iulie.