Universitățile din Moldova devin tot mai atractive pentru studenţii străini, arată datele Ministerului Educaţiei. Potrivit instituţiei, numărul acestora a crescut cu aproape 16 la sută, comparativ cu anul trecut.Cei mai mulţi dintre ei aleg să studieze la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu". Arina Pogostin din Israel, este studentă în anul V la USMF."Aici studiile sunt foarte bune. Eu am văzut în Israel foarte mulţi colegi care au învăţat aici şi acum sunt foarte buni medici. Eu am văzut că ei salvează vieţi", a declarat ARINA POGOSTIN, originară din Israel.Tinerii din străinătate pot să studieze medicina în patru limbi: engleza, română, rusă şi franceză. După ce fac studiile la Chişinău, studenţii trebuie să susțină un examen în ţara lor şi apoi obţin licenţa."Universitatea încearcă să adapteze programele de studiu la cerinţele care sunt impuse de ţara de origine a studenţilor. Facultatea de Stomatologie a fost acreditată de Consiliul Dentar din California, astfel încât mulţi tineri din acest stat au venit să îşi fac studiile aici", spune IGOR CEMORTAN, şeful Departamentului Recrutare și Documentare a Cetățenilor Străini.Liting Zhang este o tânără din China și a ales Facultatea de Litere de la USM:"Eu doresc să învăţ limba română. După ce o să termin universitatea, eu doresc să mă întorc în China şi să lucrez la universitate ca profesoară, să predau limba română. "Iar acest tânăr, la fel din China, a obţinut licenţa la el în ţară şi a decis să îşi continue studiile în domeniul Tehnologiei Alimentare la UTM:"Mă numesc Zhan Wenxuan, sunt din China. Este puţin dificil, deoarece am studiat şase luni limba română şi îmi este greu. Colegii şi profesorii sunt indulgenţi cu mine şi îmi explică. "În prezent, la UTM, tinerii de peste hotare studiază specialitatea aleasă doar în limba română. Universitatea vrea să lanseze şi programe în limba engleză."Programele oferite de UTM sunt programe acreditate care au un nume, mai ales atestăm în ultima perioadă un interes din partea studenţilor din Republica Populară Chineză. Este recunoscută licenţa, mulţi dintre ei urmează şi masterul la noi", susţine DANIELA POJAR de la Direcţia Relaţii Internaţionale UTM.Reprezentanţii Ministerul Educaţiei anunță că în 2020-2021, numărul studenţilor din străinătate a ajuns la peste 5 400.