Universitatea de Medicină şi Farmacie se modernizează. Un cămin a fost RENOVAT CAPITAL

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" se modernizează şi devine una model în regiune. Doar în ultimii trei ani, au fost investiţi 92 de milioane de lei în aulele universităţii, în echipament şi în spaţiile de cazare.



Căminul numărul 10 a fost renovat capital, iar studenţii care locuiesc acolo se consideră norocoși.



"E super, îmi place tare mult, e curat, e bine. Foarte tare îmi place.Toate condiţiile pentru a învăţa şi pentru a trăi le avem", a spus un student.



"Prima mea impresie când am venit aici a fost că Universitatea se străduieşte ca studenţii să aibă condiţii decente, omeneşti şi foarte bune pentru a trăi într-un cămin ca acasă", a comunicat o studentă.



Lucrările de renovare a căminului s-au ridicat la peste 13 milioane de lei.



"Căminul a fost dat în exploatare recent, la 1 septembrie 2018. Este dotat cu toate cele necesare. Odăile sunt dotate cu mobilă necesară pentru trai, este sală de lectură modernă. La fiecare etaj este bucătărie, dotată cu aragaz, mobilă pentru gătit", a declarat Victor Şchiopu, directorul campusului studenţesc USMF.



De anul trecut, studenţii au la dispoziţie şi o aulă modernă, în incinta Spitalului Clinic Republican, unde pot fi organizate conferințe și lecţii de telemedicină. Sala are o capacitate de 200 de oameni.



Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" spune că investiţiile vor continua şi anul acesta.



"Ne dorim tare mult ca în acest an, un lucru foarte important pentru politica Universităţii, să creăm spitalul universitar, este vorba despre un spital în care rezidenţii şi studenţii să aibă condiţii de cercetări ştiinţifice. Este foarte important că în toate problemele pe care le avem, ne sprijină statul, în ceea ce ţine de partea financiară", a comunicat Ion Ababii, rectorul USMF.



La Universitatea de Medicină şi Farmacie își fac studiile peste şase mii de studenţi, rezidenţi şi doctoranzi.