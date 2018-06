Uniunea Europeană va ancheta tranzacţia dintre Deutsche Telekom şi Tele2

Comisia Europeană se pregăteşte să demareze o anchetă aprofundată asupra intenţiei grupului german Deutsche Telekom de a prelua divizia din Olanda a operatorului suedez de telefonie Tele2 , au declarat marţi pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar, scrie agerpres.ro.



Deutsche Telekom vrea să preia activele din Olanda ale Tele2 pe care să le fuzioneze cu propria sa filială olandeză T-Mobile Nederland şi a putea concura mai bine cu principalii actori de pe piaţa olandeză de telefonie: operatorul istoric KPN şi Ziggo, o societate mixtă deţinută de Vodafone şi Liberty Global. În prezent T-Mobile Nederland şi Tele2 sunt al treilea, respectiv al patrulea operator de pe piaţa din Olanda.



Decizia Comisiei Europene de a ancheta tranzacţia dintre Deutsche Telekom şi Tele2 scoate în evidenţă îngrijorările executivului comunitar cu privire la reducerea numărului de operatori de pe o piaţă şi repercusiunile pe care le are această reducere asupra abonaţilor.



În anul 2015 Comisia a blocat proiectul de fuziune a filialelor din Danemarca și ale operatorilor TeliaSonera şi Telenor. Un an mai târziu, Comisia a blocat proiectul de fuziune a operatorilor Three UK şi O2 UK, filialele din Marea Britanie ale operatorilor CK Hutchison Holdings şi Telefonica.

În schimb, executivul comunitar a permis ca Hutchison să-şi unească divizia de telefonie mobilă din Italia cu cea a Vimpelcom, în schimbul unor concesii importante.



Operatorii de telecomunicaţii au cerut Comisiei Europeane să adopte o viziune de ansamblu asupra industriei şi nu să se concentreze doar pe numărul de operatori de telecomunicaţii de pe o anumită piaţă.



În cazul pieţei din Olanda, aceasta este dominată de KPN, cu o cotă de piaţă de 43%, şi Ziggo (30,5%), în timp ce T-Mobile Nederland are o cotă de piață de 21% iar cota Tele2 este neglijabilă.



Comisia Europeană, care urmează să finalizeze în curând investigaţia sa preliminară cu privire la tranzacţia dintre Deutsche Telekom şi Tele2, a refuzat să comenteze informaţiile dezvăluite de Reuters iar Tele2 a anunţat că aşteaptă un anunţ oficial din partea UE.



Telekom este prezentă pe piaţa românească din 2014, după rebranding-ul comun al Romtelecom şi Cosmote România. Telekom Romania oferă servicii de telecomunicaţii fixe şi mobile complete cu aproximativ 10 milioane de contracte de servicii. Telekom aparţine Deutsche Telekom, una dintre companiile lider global de telecomunicaţii integrate, prezent în 50 de ţări, cu aproximativ 225.000 de angajaţi în toată lumea.