Uniunea Europeană şi Canada vor organiza în septembrie o reuniune a miniştrilor de externe femei

Uniunea Europeană şi Canada vor găzdui în septembrie o reuniune a miniştrilor de externe femei din lume, aşa cum s-a anunţat duminică în contextul summitului G7 de la Toronto.



"Promovarea egalităţii de gen este o prioritate a G7", a scris pe Twitter ministrul canadian de externe Chrystia Freeland, după ce a făcut anunţul comun cu şefa diplomaţiei UE, Frederica Mogherini.

Advancing gender equality is a priority of our #G7. That’s why I am happy to announce, with my friend @FedericaMog, that we will co-host a meeting of all women foreign ministers this September in Canada. @UofT pic.twitter.com/pEet6WS8in