Uniunea Europeană şi-a dezvăluit arsenalul de sancţiuni-cadru împotriva Londrei, pe durata perioadei de tranziţie după separare

suscitând indignarea euroscepticilor britanici adepţi ai Brexit-ului, relatează AFP, scrie agerpres.ro "Aceste ameninţări stupide arată cât de mult îi este frică Uniunii Europene", a remarcat ironic deputatul conservator Bernard Jenkin într-o intervenţie la BBC. "Va fi foarte dificil de acceptat pentru Theresa May", a apreciat la rândul său Jacob Rees-Mogg, unul dintre principalii rivali politici ai premierului britanic."Este un proiect care reflectă poziţiile celor 27", a încercat să tempereze spiritele un purtător de cuvânt al Ministerului britanic pentru Brexit. Londra nu şi-a anunţat încă oficial poziţia cu privire la acest proiect.Această clauză inclusă sub formă de scurtă adnotare în proiectul de acord a fost adăugată cu ocazia reluării negocierilor marţi la Bruxelles.Cei 27 doresc să poată întrerupe accesul la piaţa unică în caz de nerespectare a regulilor, în eventualitatea că nu va mai fi timp pentru a aduce litigiul în justiţia europeană. Această dispoziţie înseamnă posibilitatea de a impune tarife vamale unei ţări care este încă membră a UE până în decembrie 2020."Din fericire, noi părăsim această organizaţie capabilă să adopte astfel de poziţii atât de agresive atunci când nu faci ceea ce trebuie să faci", a comentat Jacob Rees-Mogg, citat de The Times., în timp ce cetăţenii britanici vor putea continua să trăiască şi să lucreze în orice alt stat al UE.Sancţiunile nu vor interveni decât în ipoteza în care 'introducerea unui caz la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) nu ar aduce remedierea necesară în timp util', a spus o sursă europeană.Londra şi Bruxellesul au încheiat în decembrie un acord preliminar cu privire la separare şi urmează de acum să convină asupra unui acord privind perioada de tranziţie post-Brexit şi relaţia viitoare dintre cele două părţi.. Unii deputaţi pro-Brexit se tem în special că Marea Britanie, care va continua să respecte regulile europene în această perioada fără să aibă un cuvânt de spus, ar putea să devină un 'stat vasal' al Uniunii.