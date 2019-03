Uniunea Europeană promite un ajutor de peste două miliarde de euro pentru sirieni în 2019

Blocul comunitar a repartizat 560 de milioane de euro în 2019 pentru a sprijini populaţia din Siria şi pe cei care au fugit în ţări vecine - în special Iordania şi Liban -, dar şi pentru a sprijini comunităţile-gazdă, a spus Mogherini. Statele membre ar urma să contribuie separat, scrie agerpres.ro Ministrul german al dezvoltării, Gerd Mueller, a spus că ţara sa va contribui cu 1,44 miliarde de euro în acest an, spunând că este vorba de "un semn puternic de solidaritate". Suma este puţin sub cea promisă de Germania în 2018."Dacă ne apropiem de - sau poate dacă depăşim puţin - cele şase miliarde de dolari adunate anul trecut pentru apelurile noastre, atunci va fi o zi bună", a spus responsabilul ONU pe probleme umanitare, Mark Lowcock, înaintea conferinţei donatorilor care are loc joi la Bruxelles."Ne aşteptăm la sprijin financiar generos. Fără bani, activităţile umanitare ar urma să fie întrerupte", a declarat Lowcock.Marea Britanie a promis la rândul său 464 de milioane de euro, iar Austria - 9 milioane de euro.ONU estimează nevoile financiar pentru 2019 la 4,4 miliarde de euro (5,5 miliarde de dolari) pentru a ajuta circa 5,6 milioane de sirieni refugiaţi în afara ţării lor - în Turcia, Liban, Iordania, Irak şi Egipt, şi la 2,9 miliarde de euro (3,3 miliarde de dolari) pentru populaţia strămutată în interiorul ţării.