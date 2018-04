Uniunea Europeană interzice neonicotinoidele pentru a salva albinele

Albina Bernie, o insectă gonflabilă adusă de asociaţia Avaaz vineri dimineaţă în faţa sediului UE din Bruxelles, are motive să fie fericită. Susţinută de Comisia Europeană, interdicţia a fost votată de o majoritate calificată a statelor membre în cadrul unei şedinţe cu uşile închise la care au participat membrii unui comitet tehnic.Şaisprezece dintre ei - numărul minim necesar - au avizat favorabil acest proiect de lege, potrivit unor surse concordante. Printre ţările semnatare s-au aflat ţări importante, precum Franţa, Marea Britanie, Germania, Spania şi Italia, dar şi state mai mici, precum Olanda şi Luxemburg - al cărei ministru pentru Mediu, Carole Dieschbourg, şi-a exprimat satisfacţia pe internet în urma votului de vineri."Este o zi frumoasă pentru lupta pe care o ducem pentru o mai mare biodiversitate şi împotriva substanţelor insecticide nocive", a declarat ea pe Twitter.Executivul european şi-a exprimat la rândul său bucuria pentru sprijinul primit din partea statelor membre în ceea ce priveşte recomandarea ei."Comisia a propus aceste măsuri în urmă cu mai multe luni, pe baza avizului ştiinţific al EFSA (Agenţia europeană pentru securitatea alimentelor, n.r.). Sănătatea albinelor a avut întotdeauna o importanţă crucială pentru mine, pentru că ea priveşte biodiversitatea, producţia alimentară şi mediul", a declarat comisarul european pentru Sănătate şi Securitate alimentară Vytenis Andriukaitis.Viitorul celor trei substanţe vizate - clotianidin, imidacloprid şi tiametoxam - substanţe cu rol neurotoxic, care atacă sistemul nervos al insectelor, utilizate pe scară largă, era în suspans din 2013, după o primă evaluare negativă anunţată de EFSA.Agenţia europeană şi-a confirmat raportul la sfârşitul lunii februarie din acest an, susţinând dorinţa executivului european de a extinde interdicţia, scrie Agerpres.ro Aceasta se va aplica de acum înainte la toate culturile în aer liber, excepţia fiind reprezentată de utilizarea în sere, cu condiţia ca seminţele şi plantele să nu părăsească spaţiile închise în care sunt cultivate.În 2013, UE a impus într-o primă fază restricţii de utilizare pentru cele trei substanţe, contestate însă în instanţă de doi giganţi din industria pesticidelor, ale căror produse sunt vizate direct de acea interdicţie - compania elveţiană Syngenta şi cea germană Bayer.Moratoriul parţial se aplica acelor culturi care atrag albine (porumb, rapiţă şi floarea-soarelui) cu câteva excepţii. UE nu a aşteptat finalizarea acestei proceduri judiciare care este în curs de judecare la Tribunalul UE."Cu o hotărâre a justiţiei europene aşteptată pentru 17 mai, aceasta este o decizie prematură, înainte de vreme, chiar dacă nu este cu totul neaşteptată", a reacţionat Graeme Taylor, director al ECPA, Asociaţia europeană a producătorilor de produse fitosanitare."E regretabil că o decizie a fost luată pentru a restrânge şi mai mult utilizarea unor substanţe care sunt de mare importanţă pentru agricultura din Europa", a adăugat el, estimând că votul de vineri intră în contradicţie cu studiile recente despre disponibilitatea şi viabilitatea alternativelor la aceste substanţe."Agricultura europeană va avea de suferit din cauza acestei decizii", a adăugat Graeme Taylor.Însă pentru Sandra Bell, membră a ONG-ului Friends of the Earth, extinderea interdicţiei reprezintă "o victorie uriaşă pentru albinele noastre şi, în cadru general, pentru mediul înconjurător". Ea a îndemnat Comisia Europeană să îi ajute pe agricultori să renunţe la pesticide."Guvernele noastre au decis în cele din urmă să îi asculte pe cetăţenii ei, oamenii de ştiinţă şi agricultori, care ştiu că albinele nu pot să supravieţuiască din cauza acestor produse chimice şi că noi nu putem să supravieţuim fără albine", a declarat Antonia Staats, director de programe în cadrul asociaţiei Avaaz.Eric Andrieu, purtător de cuvânt al social-democraţilor din comitetul pentru Agricultură din cadrul Parlamentului European, a salutat un vot "esenţial pentru viitorul biodiversităţii şi al agriculturii noastre". "Albinele polenizează 84% din culturile europene şi 4.000 de varietăţi de plante, iar rata de mortalitate a albinelor atinge 80% în anumite regiuni ale Europei", a adăugat el.