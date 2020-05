Uniunea Europeană a strâns donaţii în valoare de 7,4 miliarde de euro pentru asigurarea accesului universal la vaccinuri

Suma de 7,4 miliarde de euro include şi cele 1,4 miliarde de euro furnizate de Comisie şi aproape atinge obiectivul iniţial de 7,5 miliarde de euro. Fondurile reprezintă un bun punct de plecare pentru maratonul mondial al donatorilor care a început la 4 mai. Scopul acestuia este de a colecta fonduri importante pentru a asigura dezvoltarea colaborativă şi distribuirea universală a metodelor de diagnosticare, a tratamentelor şi a vaccinurilor împotriva coronavirusului."Lumea a dat dovadă de o unitate extraordinară pentru binele comun. Guvernele şi organizaţiile mondiale din domeniul sănătăţii şi-au unit forţele împotriva coronavirusului. Ca urmare a acestui angajament, suntem pe cale să dezvoltăm, să producem şi să distribuim un vaccin pentru toţi. Este însă doar începutul. Trebuie să susţinem aceste eforturi şi să fim pregătiţi să aducem o contribuţie sporită. Maratonul donatorilor va continua. După ce guvernele şi-au adus contribuţia, este rândul societăţii civile şi al cetăţenilor din întreaga lume să se alăture acestor eforturi, în cadrul unei mobilizări la nivel mondial a speranţei şi a determinării", a declarat preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.Donaţiile colectate reprezintă o realizare extraordinară, dar şi începutul unui proces de mobilizare a mai multor resurse. Obiectivul iniţial de 7,5 miliarde euro nu va fi suficient pentru a asigura implementarea la nivel mondial a tehnologiilor medicale privind coronavirusul, deoarece aceasta presupune costuri importante în materie de producere, achiziţii publice şi distribuire, precizează CE.Pentru a contribui la realizarea obiectivelor răspunsului mondial la coronavirus, Comisia Europeană a angajat un miliard de euro sub formă de granturi şi 400 de milioane de euro sub formă de garanţii pentru împrumuturi prin redefinirea priorităţilor programului Orizont 2020.Potrivit Comisiei Europene, se vor face donaţii în valoare de 100 de milioane euro către Coaliţia pentru inovare în domeniul pregătirii în eventualitatea apariţiei unei epidemii (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI) şi, respectiv, de 158 de milioane euro către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Cererile de propuneri şi proiectele ulterioare finanţate de UE în cadrul programului Orizont 2020 vor fi aliniate cu obiectivele celor trei parteneriate şi accesul la date va fi liber. Finanţarea din cadrul RescEU va fi destinată achiziţiilor publice, constituirii de stocuri şi distribuirii de vaccinuri, terapiilor şi metodelor de diagnosticare.Donatorii sunt invitaţi să îşi asume în continuare angajamente financiare privind răspunsul mondial la coronavirus, având posibilitatea de a alege prioritatea către care doresc să direcţioneze fondurile oferite: testare, tratament sau prevenire. De asemenea, aceştia pot face donaţii către fluxul de lucru orizontal al răspunsului mondial la coronavirus, pentru a ajuta sistemele de sănătate din întreaga lume să facă faţă pandemiei.În curând, Comisia va anunţa cum va fi repartizată suma colectată astăzi şi cât se va aloca vaccinurilor, terapiilor, metodelor de diagnosticare şi consolidării sistemelor de sănătate care au legătură cu COVID-19.