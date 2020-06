Uniţi împotriva propagandei ruse la televiziunile din Moldova. Nici opoziţia, nici majoritatea parlamentară nu va susţine proiectul lui Şor

Programele de știri și emisiunile analitice din Rusia ar putea reveni în grilele posturilor moldovenești de televiziune. Partidul Politic "Şor" vrea să anuleze legea antipropaganda, care interzice acest lucru. Deputaţii au anunţat că au elaborat un proiect în acest sens. Potrivit lor, această lege este una neconstituţională. În replică, reprezentanţii celorlalte partide parlamentare au declarat că nu vor susţine această iniţiativă.



Fracţiunile din coaliţia de guvernare au declarat că nu vor susţine proiectul de lege elaborat de colegii lor din Partidul Politic "Şor". Asta chiar dacă socialiştii au propus, anterior, anularea Legii privind securizarea spaţiului informaţional.



"Nu cred că mesajele şi iniţiativele fracţiunii "ŞOR" pot fi luate în serios. Ele sunt majoritatea populiste şi nu pot fi discutate la modul serios. Socialiştii mereu au spus despre libertatea posturilor şi a telespectatorilor să vizioneze emisiuni, indiferent de unde ele vin. Noi am şi înregistrat proiecte în acest sens, care, la momentul potrivit vor fi expuse în Parlament. Noi nu vom susţine absolut nimic ce vine din partea Partidului Şor", a declarat preşedintele fracţiunii PSRM, Corneliu Furculiţă.



“Dar cine-i Şor, cine-i Şor? Cei care vor au şase voturi. Dar nu comentez eu deloc, nu comentez. Îi foaie verde Şor, unde-i el, lasă să vină acasă şi să scrie proiecte de lege, să le înregistreze”, a spus, la rîndul său, Dumitru Diacov, preşedintele fracţiunii PDM.



Şi opoziţia parlamentară spune că va vota împotriva acestui proiect de lege. Deputaţii susţin că cetăţenii ţării noastre trebuie protejaţi de propaganda mediatică, indiferent de unde vine ea.



"Considerăm că partea securităţii statului Republicăi Moldova ţine şi în lupta cu propaganda. Presa, mass-media este un instrument şi este o putere care poate influenţa lucrurile într-o ţară. Şi iata de ce, atunci, câţiva ani în urmă, atunci fiind în Partidul Democrat, noi am venit cu iniţiativa de a opri propaganda şi dezinformarea", a declarat pentru Publika TV preşedintele grupului parlamentar PRO Moldova, Andrian Candu.



"Propaganda rusească trebuie ţinută cât mai departe de spaţiul naţional informaţional. Probabil vor să îşi facă un loc sub soare pe stânga, cam aşa ceva. Având şi un mic holding acolo, mai cerşesc şi ei permisiunea cuiva să transmită emisiuni propagandistice din est", crede deputatul PAS Igor Grosu.



"Propaganda rusească trebuie ţinută cât mai departe de spaţiul naţional informaţional. Probabil vor să îşi facă un loc sub soare pe stânga, cam aşa ceva. Având şi un mic holding acolo, mai cerşesc şi ei permisiunea cuiva să transmită emisiuni propagandistice din est", a spus Alexandru Slusari, deputat Platforma DA.



Amintim că legea privind securizarea spaţiului informaţional a fost votată în 2017. Documentul a fost respins de două ori de către președintele Igor Dodon, iar pentru refuzul premeditat de a-și exercita atribuțiile prevăzute de lege, Curtea Constituțională l-a suspendat temporar pe şeful statului, iar legea a fost promulgată de către preşedintele de atunci al Parlamentului, Andrian Candu.

Potrivit acestei legi, posturile de radio și televiziunile din Republica Moldova nu au dreptul să difuzeze programe cu conținut informativ, analitic, militar și politic din statele care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Printre statele care intră sub incidenţa acestei legi se numără şi Federaţia Rusă.