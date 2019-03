Unirea Basarabiei cu România, marcată printr-un CONCERT. Artişti de la noi şi de peste Prut au cântat la Chişinău

La 27 Martie s-au împlinit 101 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Cu această ocazie, Mișcarea Civică "Tinerii Moldovei” a organizat un concert în aer liber lângă ”Scara Cascadelor” din Parcul Valea Morilor. Evenimentul a adunat artiști de pe ambele maluri ale Prutului, care au încântat publicul cu diferite stiluri de muzică. Pe scările din parc au fost expuse peste 200 de cărți şi fiecare şi-a putut alege una sau mai multe absolut gratuit.



Cu tricoloruri în mâini și cântece patriotice, zeci de oameni au sărbătorit cei 101 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Oamenii consideră că această sărbătoare este importantă pentru țara noastră.



”Pentru mine are o mare importanță, pentru că m-am născut în statul român și aș vrea să mor tot în stat român.”



”Cum scrie la bustul lui Ștefan cel Mare: ”Domn din munte, până-n mare. Și dacă acolo scrie, ar trebui să ne ne unim și să avem și muntele și marea și să fim alături de frații nostri.”



”Mă consider româncă și credem că trebuie să promovăm unire în Republica Moldova, să găsim cât mai mulți oameni ce susțin unirea.”



Cele două sute de cărți au fost donate de frații de peste Prut.



”Am făcut acest eveniment pentru a promova valorile naționale românești, prin muzică de calitate, muzică românească și prin cărți, care fiecare doritor se poate apropia să le ia”, a spus Igor Budeanu, organizatorul.



Interpreţii de la noi și de peste Prut au cântat gratis, iar unii au venit chiar din proprie iniţiativă.



”Aici se vorbește românește, se simte românește. Avem aceleași valori, ne raportăm la aceiași eroi și pentru mine, faptul că am revenit astăzi aici, e o zi de sărbătoare”, a spus Maria Gheorghiu, o interpretă.



”Exact, am fost, sunt și voi fi întotdeauna unionist, atâta timp cât este și neamul meu”, a spus Vasile Fotescu, un interpret.



La 27 martie 1918, Sfatul Țării de la Chișinău a aprobat cu 86 de voturi pentru, trei împotrivă și 36 de abţineri Unirea Basarabiei cu România.