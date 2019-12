Unioniştii din Moldova, dezbinaţi de Ziua Unirii

Partidele politice şi organizaţiile care promovează reîntregirea celor două maluri ale Prutului nu s-au putut uni nici de ziua în care este sărbătorită Marea Unire din 1918. Acestea au organizat separat evenimente atât la Chişinău, cât şi în alte localităţi din ţară. Mesajul a fost însă unul comun - unirea Basarabiei cu România.



Discursuri înflăcărate au răsunat la monumentul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt din Capitală. Liberalii, liberal-democraţii şi membrii Partidului Uniunea Salvaţi Basarabia şi-au unit forţele pentru o oră şi au reiterat mesajul pe care l-au rostit de nenumărate ori, că îşi doresc Unirea Basarabiei cu România.



De această dată, preşedinţii PL, PLDM, USB (USEBE) şi ai altor formaţiuni au declarat că optează pentru crearea unei mişcări unioniste comune şi s-au întrebat retoric de ce până în prezent nu şi-au unit forţele?



DORIN CHIRTOACĂ, preşedinte PL: "A venit vremea să avem o mişcare unionistă care să ducă până la capăt lupta de renaştere naţională, lupta pentru reîntregirea neamului românesc."



TUDOR DELIU, preşedinte PLDM: "De ce acum suntem dezbinați, de ce încercăm să împărţim unioniştii mai de dreapta sau mai de stânga? Noi avem două picioare, unul e stâng, iar altul e drept, dar mergem împreună înainte."



VALERIU MUNTEANU, preşedinte Uniunea Salvaţi Barasabia: "Neunirea noastră este cea mai mare problemă. Vreau să cred şi nădăjduiesc că acest eveniment de astăzi va fi o pavază, o piatră de început pentru o mişcare pentru unirea Basarabiei cu România."



Fostul liberal, deputatul PAS, Lilian Carp a venit şi el la eveniment, însă fără colegii din blocul "ACUM".



LILIAN CARP, deputat blocul ACUM: "1 decembrie mai puţin contează politica, contează ceea ce simţim cu adevărat în sufletul nostru."



Iar organizaţiile unioniste au avut un singur reprezentant.



VLAD BILEŢCHI, preşedintele asociației „UNIREA-ODIP”: "Noi, la Chişinău, avem o sfântă datorie să ne dăm mână cu mână cei cu inima română. Chiar dacă multe vorbe aiurea s-au spus, multe gesturi regretabile au fost făcute, ele trebuie date uitării."



Iar alte asociaţii obşteşti şi Partidul "Democraţia Acasă" au sărbătorit Ziua României la Teatrul "Ginta Latină".



Cu tricolorul prins în piept, oamenii spun că data de 1 decembrie este una semnificativă pentru românii de pretutindeni.



"Până acum, lupt pentru limba română, am ajutat să fie schimbate străzile din Chişinău în limba română. Sunt foarte mândră, am 90 de ani şi mă gândesc că de aceea, probabil, nu mor, vreau să ajung la reîntregirea neamului românesc.”



„Mă simt şi eu român, chiar dacă vremurile sunt triste, sunt grele, cu armata fascistului Putin la Nistru, chiar dacă e greu, sărbătorim şi sperăm la reîntregirea României, nu unirea, dar reîntregirea teritoriilor româneşti.”



„Noi, în calitate de popor român, celebrăm această zi, încercăm să ne aducem aminte de trecutul nostru istoric comun, să spunem un cuvânt bun celor care au înfăptuit unirea.”



La eveniment a fost prezent şi deputatul PPDA Iurie Reniţă.



IURIE RENIŢĂ, deputat PPDA: "Unitatea forţelor naţionale proeuropene, a forţelor proromâneşti devine un imperativ, aş zice chiar o necesitate stringentă. Altfel, nu cred că voi exagera afirmând că invazia roşie e o realitate, nu este rodul unei imaginaţii.”



Fiind întrebaţi de ce unioniştii nu au făcut un eveniment comun, aceştia ne-au spus că nu au primit vreo invitaţie de la PL sau PLDM, deşi liderul liberalilor Dorin Chirtoacă afirmă contrariul.



VASILE COSTIUC, preşedintele partidului "Democraţia Acasă": "Probabil, unul dintre cei care pot să răspundă la această întrebare este Kozak. Banii care vin cu vagonul din Federaţia Rusă, probabil ajung şi la unele partide patriotice.”



DORIN CHIRTOACĂ, preşedinte PL: "Noi am invitat pe toată lumea. Cine a dorit să vină, a venit, cine nu, nu!"



NICOLAE DABIJA, președinte al Mișcării „Sfatul Țării-2”: „Coagularea forţelor unioniste şi europene este necesară şi din motive că, în anul care vine, vor mai avea loc nişte alegeri.”



Alţi unionişti au participat la manifestaţiile organizate de Ziua Naţională a României, la Orhei. Deputatul neafiliat Octavian Ţîcu a declarat că unirea tuturor unioniştilor este o utopie la ora actuală.



OCTAVIAN ŢÎCU, deputat neafiliat: "Există prea multe interese, de multe ori unionismul şi românismul este pentru mulţi o chestie de profesie şi de interes politic, dincolo de ceea ce înseamnă, de fapt, reîntregirea neamului românesc."



ANA GUŢU, prim-vicepreşedinte PUN: "Unirea partidelor unioniste este un fals subiect este important ca bazinul electoral a unioniștilor să se mărească şi electoratul solidar să voteze partide unioniste pentru a putea realiza unirea prin votarea unui document juridico-politic în de la Chişinău."



Ziua de 1 decembrie este dedicată Marii Uniri a Principatelor Române. Atunci, Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia care a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania şi întreg Banatul cu România, Basarabia fiind deja în componenţa României, după ce Sfatul Ţării a votat Unirea, în data de 27 martie 1918.

