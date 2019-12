Unii membri ai CMC nu sunt gata să renunţe la indemnizația pentru participare la şedinţele organului deliberativ. Cum motivează

Nu toţi membrii Consiliului Municipal Chişinău sunt gata să preia exemplul aleşilor locali de la Orhei, de a renunţa la indemnizația pentru participare la şedinţele organului deliberativ. Unii spun că această idee este populistă, iar alţii susţin că sunt prost plătiţi. Totuşi, sunt şi câţiva aleşi locali care susţin ideea de a dona sau de a renunţa la indemnizația pe care o ridică.



În prezent, consilierii municipali primesc, pentru fiecare şedinţă, care ar trebui să dureze opt ore, câte două mii de lei. Totuşi, suma lunară pe care o încasează nu trebuie să fie mai mare de 6000 de lei. Unii consilieri cred că această remunerare este prea mică.



"Hai să lăsăm populismul la o parte. Indemnizaţiile sunt date ca respectivii consilieri, în acele zile, să-şi acopere nişte cheltuieli obişnuite, pe care le pot avea la CMC, chestiuni minore", a spus consilierul PL, Dorin Chirtoacă.



"Vă dau un detaliu, ultimele şase luni ale mandatului trecut am fost consilier municipal. Pe parcursul acestui timp am primit undeva 1700 şi ceva de lei. Acolo e un gest politic, nu cred eu că mare efect bugetar va da refuzul consilierilor de a primi indemnizaţie, la Orhei. Mare lucru au mai făcut", a spus consilierul PDM, Veaceslav Nedelea.



Consilierii din PAS şi PPDA sunt însă de altă părere.



"Îmi propun ca să îmi angajez, din banii pe care îi voi primi de la aceste şedinţe, un jurist, care să mă ajute, fiindcă funcţia de consilier necesită să dedic foarte mult timp Primăriei, pe lângă faptul că eu am lucrul meu de bază", a menționat consilierul PPDA, Aliona Mandatii.



"În prezent, pentru marea majoritate dintre noi, este o sursa de venit, pe care, de fapt, încă nici nu am primit-o şi trebuie, mai întâi, să vedem care va fi valoarea ei", a spus consilierul PAS, Vasile Grădinaru.



Iar socialistul Vasile Chirtoca spune că, în mandatul precedent, a donat indemnizaţia pe care a primit-o. Acelaşi lucru planifică să îl facă şi în acest mandat.



"Noi, cu colegul meu, domnul Botnaru, demult am renunţat la această indemnizaţie şi noi o trimitem la o organizaţie ecologică",a spus consilierul PSRM, Vasile Chirtoca.



În schimb, Valerii Klimenko, reprezentant al Partidului "Şor" în Consiliul Municipal Chişinău, spune că va lua exemplu de la colegii săi din Orhei.



"Eu, la fel ca şi colegii mei din Orhei, voi cere câte un leu pentru fiecare şedinţă. Dacă cineva nu este de acord, vor trebuie să voteze, la următoarele alegeri, pentru Partidul Politic "Şor", dar nu pentru ceilalţi colegi, care nu susţin această iniţiativă. Asta înseamnă că au venit în CMC să câştige bani", a spus consilierul Partidul Politic "Şor", Valerii Klimenko.



Recent, consilierii locali din Orhei au decis ca pentru participarea la şedinţele Consiliului Municipal să primească doar un leu, iar banii economisiţi să fie utilizaţi pentru diverse proiecte de dezvoltare a localităţii sau în scopuri caritabile. Până acum, aceştia erau remuneraţi cu câte 250 de lei pentru fiecare şedinţă. Însă această ideea nu a fost pe placul tuturor consilierilor. Un ales local independent şi unul din blocul ACUM s-au abţinut de la vot.