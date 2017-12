UNII LUCREAZĂ, ALŢII CHEFUIESC. Oamenii lui Usatîi s-au adunat întru-un bar pentru a chefui şi vorbi cu el prin skype

În timp ce zeci de muncitori și carabinieri din Chișinău au venit să curățe de gunoi orașul Bălți,

adepţii primarului fugar, Renato Usatîi, conduşi prin skype de acesta, se adună la chefuri prin baruri. Mai mulți consilieri și membri ai formaţiunii "Partidul Nostru" au fost văzuți într-un local din oraș unde, spun ei, s-au adunat pentru a asculta discursul șefului lor, care a avut o intervenție pe rețelele de socializare.



Aceştia au petrecut într-un local care aparține familiei unuia dintre activiști şi au recunoscut că s-au adunat pentru a sărbători ziua de naștere a mai multor colegi, dar și a asculta ce le va spune șeful.



"Renat Gheorghevici va avea o transmisiune live. Am adunat acești oameni aici şi vom urmări împreună discursul primarului, din biroul meu. La ei televizoarele sunt mici. Eu am televizor cu ecran mare, așa că au venit toți aici", a spus Nicolai Grigoreş, consilier la Bălţi.



Consilierii lui Usatîi sunt de părerea că autoritățile din Bălți nu aveau nevoie de ajutor pentru a evacua gunoiul din oraș. Asta chiar dacă, primarul interimar, Igor Șeremet a recunoscut că a cerut ajutorul Guvernului în soluționarea acestei probleme, ieșite de sub control, a declarat Nicolai Grigorişin, consilier la Bălţi.



"Cei care au venit de la Chişinău cu presupusa "situație de ajutor", cautau prin municipiul Bălți gunoiul. Cautau pentru că nu era gunoi", a spus Eduard Pleşca, consilieri în raionul Făleşti.



"Mai mult de 70 de procente orașul a fost curățit la momentul când au ajuns carabinierii. Au putut să ia carabinieri de aici, pentru că sunt mulți și aici, dar nu să-i îmbrace în alb și să arate că e mult gunoi. La Chișinău e cu mult mai mult gunoi decât în Bălți", a zis Eduard Pleşca, consilieri în raionul Făleşti.



Amintim că peste 50 de carabinieri, 25 de muncitori de la Regia Autosalubritate din Chişinău, dar şi 40 de angajaţi a unei companii private, care se ocupă cu evacuarea gunoiului, s-au apucat de muncă.

Gunoiul din orașul Bălți va fi evacuat până la Revelion. Guvernul Republicii Moldova,a intervenit în soluționarea problemei create, după ce prim-ministru Pavel Filip a primit mai multe plângeri de la cetățeni, dar și de la primăria orașului Bălți despre situaţia critică în care se află municipiul.



Problema a părut acum două săptămâni, când autorităţile locale au reziliat contractul cu compania, care se ocupa de evacuarea gunoiului.