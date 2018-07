Unii la buget, alţii la contract. Tinerii care se visează medici au aflat rezultatele admiterii la USMF

Tinerii care se visează medici au aflat rezultatele admiterii la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Chiar dacă au putut să le vadă şi online, mulţi au preferat să vină în faţa instituţiei şi să analizeze listele afişate acolo.

Maria Popa a obţinut un loc cu taxă la Stomatologie. Va plăti anual 32 de mii de lei ca să-şi vadă visul realizat: "Până acum, tot această treaptă am învăţat, tot medicină. Colegiul de Medicină şi la altceva nu mă pricep. Cred că asta este menirea".



Bucurie mare s-a văzut şi pe chipul altor tineri:



"- La Medicină Generală

- Contract, buget?

- Buget, paremi-se, da. Super".



"Am fost admisă la contract deoarece anul acesta locuri bugetare din păcate nu au fost nici la farmacie, nici la stomatologie".



Unii tineri şi-au trimis părinţii să se uite peste liste.



Doamna din imagine a citit cu emoţie numele fiicei sale pe lista celor admişi la buget la facultatea Medicină Generală.



O tânără nu a fost admisă, dar nu regretă deloc: "Eu am depus la UTM, la Arhitectură şi deja acolo sunt admisă la buget. Şi nu doream medicină, pur şi simplu am încercat".



Cei care s-au regăsit în listele studenţilor admişi trebuie să depună actele în original până în data de doi august.