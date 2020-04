Unii enoriaşi din țară au marcat Paștele Blajinilor, chiar dacă a fost amânat

Totuși, oamenii nu au mers la cimitir aşa cum se întâmpla de obicei. În biserici, slujba de pomenire s-a petrecut fără credincioși.Enoriaşii au adus aici din timp pomenile pentru a fi sfințite. După slujbă, preoții au mers și la cimitir.”Tradițional, de Paștele Blajinilor, aici mormintele sunt pline cu numeroase pomene, iar zeci de oameni se adună ca să-și pomenească rudele răposate. În acest an, din cauza pandemiei și a restricțiilor impuse de autorități, cimitirul este gol. Accesul a fost permis doar preoților, care de unii singuri au stropit cu agheasmă mormintele”, a zis Angelina Ungureanu, reporter Publika TV.”Nimeni nu a anulat pomenirea morților. Iar creștinii au mare dorință și știu că anume aceasta este ziua de pomenire. De aceea, la îndemnul preoților, au adus la biserică pomene, ne-a încredințat nouă slujitorilor, ca să ne facem datoria”, a spus Anatol Stefanov, Protopop de Ialoveni.”Hristos a Înviat din morți, cu moartea prin moarte calcând și celor din morminte, viața dăruindu-le”.”În numele Domnului, de sufletul lui bunelul Grigore. - Mulțumesc”.Și în familia Butnaru s-a marcat Paştele Blajinilor la fel.”Am vopsit ouă și cu pască, pentru răposați, ca să vadă și ei pe lumea aceea. Hristos a Înviat, băieți! Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!”.”De Paște am gătit mai mult, astăzi așa, mai simbolic. Sarmale calde am făcut, răcituri, pârjoale, plăcintă moldovenească. Mâine, plec la serviciu și o să i-au mâncare și câteva pomene și o să fac o pomană și la serviciu”, a zis Valentina Butnaru, gospodina.