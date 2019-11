Unii deputaţi din blocul ACUM nu au fost informaţi că Maia Sandu îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului

Unii deputaţi din blocul "ACUM" nu au fost informaţi despre faptul că premierul Maia Sandu are de gând să-şi asume răspunderea în faţa Parlamentului, pentru preselectarea candidaţilor la funcţia de procuror general. Unii dintre aceştia au aflat despre asta de la televizor.

DINU PLÎNGĂU, deputat PPDA: "Despre asumarea politică a Guvernului schimbării legii procuraturii am aflat de la televizor, cel puțin nu de la televizor am aflat, dar probabil cu jumătate de oră până la asumarea Guvernului."



Şi deputatul PPDA, Iurie Reniţă, susţine că Maia Sandu nu a considerat de cuviinţă să le spună colegilor din blocul "ACUM" că intenţionează să-şi asume răspunderea în faţa Parlamentului. Totuşi, Reniţă a criticat gestul socialiştilor de a depune moţiune de cenzură, chiar dacă are multe obiecţii faţă de Guvernul Sandu, dar şi faţă de prim-ministru, în special.



IURIE RENIŢĂ, deputat PPDA: "Dacă săptămâna viitoare se discută o moțiune de cenzură pentru Guvernul Sandu, dumneavoastră cum veți vota? – Mai întâi aş vrea să am şi eu ca şi membru a Blocului „ACUM” să am o discuție cu membrii Guvernului. Şi ei ar fi trebuit, în prealabil, de a veni cu inițiativa respectivă să discute cu noi. - Să înțeleg acest proiect de asumare de decizie nu a fost discutat în cadrul partidelor? - Eu nu cunosc, eu nu am fost invitat la discuții în care prealabil să fiu informat despre acest proiect."



Cât despre moţiunea de cenzură iniţiată de socialişti, deputaţii blocului "ACUM" spun că nu vor ceda în faţa socialiştilor.



DINU PLÎNGĂU deputat PPDA: "Când e vorba de reformarea justiţiei, nu pot fi cedări din partea noastră. 0.24”Dacă moțiunea de cenzură este folosită ca un fel de șantaj pentru a da înapoi reforma justiției, asta nu va trece."



Aleşii Partidului Democrat aflat în opoziţie nu se grăbesc, deocamdată, să ia o decizie în ceea ce priveşte moţiunea de cenzură. Şi asta pentru că situaţia ar putea fi dezamorsată.



SERGIU SÎRBU, deputat PDM: "Probabil, în zilele următoare ne vom convoca la fracţiune, poate şi în alte organe ale partidului, Consiliul Politic Naţional ca să luăm o decizie cum să acţionăm. Posibil ca Guvernul în 2-3 zile să-şi retragă oricum această asumare de răspundere. Dacă îşi retrag asumarea, PSRM ar putea să-şi retragă moţiunea. Sunt multe şanse să avem alegeri parlamentare anticipate. PDM întotdeauna este gata de alegeri parlamentare anticipate."



Şi deputaţii Partidului "Şor" urmează să decidă dacă îi vor susţine pe socialişti să demită Guvernul.



MARINA TAUBER, deputat Partidul „Şor”: "Vom vedea. Acest lucru urmează să fie discutat în cadrul fracţiunii Partidului Politic „Şor”, vom discuta şi cu preşedintele formaţiunii, Ilan Şor. Şi vom veni cu un anunţ, cu o reacţie care va fi clară la următoarea şedinţă a Parlamentului."