Unii au plâns de fericire, alţii au depus contestaţii: Mii de elevi şi-au aflat notele la BAC (FOTOREPORT)

rezultate bacalaureat // foto: publika.md

Au fost publicate rezultatele de la sesiunea de bază a examenului de Bacalaureat. După mai multe zile de aşteptare, foştii elevi s-au trezit dis-de-dimineaţă, pentru a-şi afla notele. În timp ce unii au plâns de fericire, alţii s-au grăbit să depună contestaţii. În total, peste 11.600 de candidaţi au susţinut examenul de BAC, ceea ce constituie aproape 68 de procente din numărul lor total.



La Liceul Teoretic "Ion Creangă" era forfotă mare încă de la primele ore ale dimineţii. După o noapte nedormită în aşteptarea rezultatelor, astăzi, proaspeţii absolvenţi au putut respira uşuraţi.



"Am avut emoţii deosebite, m-am trezit chiar de la sunetul profesoarei, la ora şase, am intrat online şi am verificat toate notele."



"Nu mă aşteptam la rezultatele acestea, mă gândeam că o să am un pic mai mici notele, dar sunt mulţumită de ceea ce am. La contestaţii nu o să dau."



"Nu am emoţii, gata, m-am relaxat! Am aflat rezultatele. -Şi cum ţi se par rezultatele? Normal, se putea şi mai bine."



Totuşi, au fost şi din cei care s-au grăbit să depună contestaţii la centrul de bacalaureat, deoarece nu au fost mulţumiţi de notele obţinute.



"Chiar la limba română s-au scăzut foarte multe puncte, din motivul că nu se acceptă opinia personală, mereu este criticată."



Pentru unii, însă, rezultatele nu erau foarte aşteptate. Un proaspăt absolvent şi-a trimis fratele să-i afle notele, în timp ce el...dormea.



"Doarme el, doarme, nu putea. Încă nu i-am spus notele, o să-l sun acuş şi o să-i spun. Mă uit acum la ultimul obiect, nu-l găsesc. Avea emoţii, dar nu pot să spun că Doamne fereşte ce retrăia."



Fericiţi erau nu doar absolvenţii, dar şi rudele şi profesorii foştilor elevi.



"Suntem fericiţi dacă sincer, per total avem rezultate foarte bune şi ne bucurăm că liceul nu a acumulat note negative. După asta merităm aşa o odihnă, binemeritată, o să mergem în vacanţă", a spus profesoara la L. T "Mihail Sadoveanu", Maria Stoian.



La sesiunea de Bacalaureat din acest an au fost admiși în total 17.164 de candidați, dintre care 11.658 au promovat examenul. Ceilalţi urmează să-şi încerce norocul la sesiunea suplimentară, care va avea loc în perioada 15-22 iulie.