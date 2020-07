Unii asfaltează, alţii sapă. Strada Ion Pelivan din Capitală, proaspăt reparată, din nou în lucru

La o săptămână de la darea în exploatare, o şosea din Capitală a trebuit să fie din nou reparată. O porțiune de pe strada Ion Pelivan din sectorul Buiucani a fost renovată la începutul lunii, însă din cauza unei ţevi fisurate, muncitorii de la "Apă-Canal" au fost nevoiți să spargă din nou asfaltul. După câteva ore, gaura a fost acoperită, iar drumul, reasfaltat. Situaţia, destul de întâlnită în Chişinău, a stârnit revolta localnicilor.

"Locuiesc aici de aproape 40 de ani. E prima dată când a fost reparat drumul. Nu a trecut nicio săptămână şi ieri au săpat şi tot aşa sapă".

"Mie îmi pare că întâi trebuie schimbat acei care fac şi apoi să schimbe ţevile că la noi întâi pun asfaltul şi pe urmă fărâmă".

"Mai întâi să instaleze ţevi, cabluri şi după aia să asfalteze. La Ciocana au făcut drumurile prin curţi, apoi au săpat tot şi acum peste tot sunt găuri".

Pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc, are o explicaţie.

"Din păcate, a fost o scurgere, la fel cum s-a intervenit pe reţele peste 200 de metri mai spre strada Nicolae Costin. Trebuie să ştim că avem reţelele inginereşti subterane pe care le avem, în starea pe care le avem, tocmai de asta se schimbă reţelele care nu au fost schimbate de 50 de ani", a afirmat pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc.

Pe de altă parte, ofiţerul de presă al întreprinderii municipale Apă-Canal susţine că reţelele inginereşti nu au fost schimbate.

"Într-adevăr, ieri, în acea zonă a avut loc o avarie în reţeaua de apeduct, am primit apelul în jurul orei 18:30 deja pe la 19:30 a fost localizată scurgerea de apă, am remediat avaria, iar la orele 22 au fost finalizate lucrările. Nu am schimbat acea porţiune de apeduct pentru că nu este un sector atât de avariat", a menţionat ofiţerul de presă "Apă-Canal", Nadejda Fotescu.

Până la finele lunii septembrie vor fi încheiate lucrările de reabilitare a trotuarelor de pe strada Ion Pelivan, pe o suprafață de circa 10 mii de m2. Costul lucrărilor este de 3,3 milioane de lei.