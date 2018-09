Ungaria va înfiinţa până în ianuarie 2020 un nou sistem de tribunale administrative

scrie agerprs.ro. Potrivit ministrului ungar, vor exista opt tribunale regionale şi o nouă înaltă curte administrativă."Dorim să creăm un sistem de curţi administrative foarte eficient", a adăugat Trocsanyi.Acesta a respins preocupările în sensul că posturile de judecător din noile tribunale vor fi ocupate de magistraţi loiali guvernului condus de Viktor Orban."Mă văd nevoit să resping afirmaţiile că guvernul va selecta anumite persoane (pentru a deveni judecători) care să ia decizii în favoarea guvernului", a asigurat ministrul. "Când am depus jurământul în parlament, am jurat că mă voi consacra pregătirii de legi care să fie conforme cu statul de drept", a subliniat el, adăugând că independenţa judecătorilor este garantată în Constituţia ţării.Anunţul vine după ce săptămâna trecută Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a denunţat punerea în pericol a valorilor democratice de către Ungaria şi a cerut Comisiei Europene să reacţioneze prin lansarea aşa-numitei proceduri a articolului 7, în baza unui raport elaborat de eurodeputata ecologistă Judith Sargentini care detaliază o listă lungă de 'îngrijorări' referitoare la încălcarea libertăţilor şi valorilor UE în presă, în universităţi, împotriva minorităţilor, a migranţilor, dar şi în materie de corupţie şi de independenţă a justiţiei.Laszlo Trocsanyi a mai notat joi că tribunalele administrative fac parte din sistemul judiciar al mai multor state din Uniunea Europeană, inclusiv Austria şi Franţa, şi a insistat că noii magistraţi vor fi aleşi pe baza competitivităţii demonstrate prin examen.El a mai menţionat că Ungaria are în vedere diverse modele pentru desemnarea judecătorilor, dar în ce-l priveşte îl consideră cel mai apropiat de cel ungar pe cel folosit în Austria, unde ministrul justiţiei are doar un rol limitat în ce priveşte numirea magistraţilor.