Ungaria: Numărul căsătoriilor a crescut substanţial datorită unui program guvernamental

O mare schemă adoptată în acest an le oferă cuplurilor care se căsătoresc până ce mireasa împlineşte 41 de ani împrumuturi subvenţionate care pot ajunge până la 10 milioane de forinţi (33.000 de dolari). O treime din credit va fi ştearsă dacă soţii fac doi copii, iar întreaga datorie va fi eliminată dacă vor avea trei copii.Biroul central de statistică (KSH) a precizat că numărul persoanelor care s-au căsătorit în primele nouă luni ale anului a crescut cu 20%. Numărul nunţilor din primele nouă luni a fost cel mai mare înregistrat într-un astfel de interval după 1990."Programul de stimulare a familiilor a fost lansat la 1 iulie, când au fost introduse diferite noi beneficii. O precondiţie este căsătoria cuplurilor. Prin urmare, considerăm că este una dintre explicaţiile-cheie", a spus Gabriella Geczy, expertă în statistică din cadrul KSH.Numai în septembrie s-au căsătorit cu 29% mai multe cupluri decât în luna similară a anului trecut. În septembrie acest an a fost înregistrat cel mai mare număr de nunţi pentru această lună după 1979.La începutul lunii noiembrie, guvernul a anunţat că 50.000 de noi cupluri au aplicat până acum pentru acest tip de împrumuturi subvenţionate.Totuşi, rămâne de văzut în ce măsură cuplurile proaspăt căsătorite vor face mai mulţi copii, comentează Reuters. Până acum, rata naşterilor a scăzut de fapt uşor în acest an, la 1,48 copii pentru o femeie, comparativ cu 1,49.Ungaria, ca multe alte ţări europene, în special din fostul Est comunist, se confruntă cu o rată în declin a naşterilor.În plus, guvernul de dreapta al lui Orban se opune ferm imigraţiei.