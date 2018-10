Ungaria impune pedepse dure împotriva boschetarilor. Cei care vor dormi în stradă riscă să ajungă la închisoare

Embed:

Ungaria impune pedepse dure împotriva boschetarilor. Cei care vor fi prinşi că dorm în stradă riscă să ajungă la închisoare sau să muncească în folosul comunităţii. Legea propusă de premierul Victor Orban intră de astăzi în vigoare. Autorităţile vor astfel să-i motiveze pe oamenii străzii să-şi caute un adăpost. Jutka Lakatos trăieşte împreună cu soţul său şi cei cinci câini ai lor într-o colibă construită într-un cartier din Budapesta. Ea câştigă lunar 340 de dolari făcând curăţenie prin birouri. Spune că nu acceptă să meargă în adăposturi pentru nimic în lume din cauza condiţiilor de acolo.



"Prefer să am o viaţă liberă, pentru că nu vreau să am teama că ar putea să-mi fie furată ultima pereche de pantofi la adăpost, să mă aleg cu infecţii, să fiu muşcată de insecte ori să dorm pe jos. Sunt condiţii inumane."



Alţii spun că nici nu sunt primiţi în adăposturi.



"De la adăposturi îmi spun că cererea mea de cazare nu a fost încă procesată. Nu au locuri. Aşă nu ne pot pedepsi. Mai bine ne-ar oferi locuinţe normale."



Societatea civilă susţine că e puţin probabil ca poliţia din Ungaria să reuşească să-i identifice pe oamenii străzii, întrucât majoritatea nu deţin acte. Guvernul de la Budapesta a alocat peste 32 de milioane de dolari adăposturilor din ţară a căror capacitate totală este de 19 mii de locuri.