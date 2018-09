Ungaria admite tensiuni cu Ucraina din cauza eliberării de paşapoarte ungare cetăţenilor ucraineni de etnie maghiară

Ministrul de externe ungar Peter Szijjartó a admis vineri existenţa unor tensiuni între ţara sa şi Ucraina din cauza eliberării de paşapoarte ungureşti cetăţenilor ucraineni de etnie maghiară într-una din localităţile de la graniţa dintre cele două ţări, scrie agerpres.ro.

Într-un interviu acordat postului de televiziune rusesc Rossia-24, şeful diplomaţiei ungare a declarat că ţara sa nu a făcut nimic rău, după ce Kievul a ameninţat cu expulzarea consulului Ungariei.



'Dacă Ucraina va ordona expulzarea consulului nostru, cu siguranţă vom proceda în mod similar faţă de unul dintre consulii ucraineni. Datoria mea este să răspund cu măsuri simetrice la astfel de acţiuni, astfel de gesturi nu pot fi lăsate fără răspuns', a afirmat Szijjartó.



În opinia sa, nu există niciun motiv pentru care Ucraina l-ar putea declara persona non grata pe consulul ungar din Beregovo (Transcarpatia), reiterând că el 'nu a comis nicio infracţiune'.



La 20 septembrie, agenţia ucraineană de presă (oficială) Ukrinform a publicat o înregistrare video cu o ceremonie la Consulatul Ungariei din Beregovo (oraş situat la frontiera dintre Ucraina şi Ungaria), în cadrul căreia au fost înmânate paşapoarte ungureşti unor etnici maghiari, care au depus jurământ de credinţă Ungariei, înregistrare în care se afirma că acestora li s-ar fi cerut să nu informeze autorităţile ucrainene în legătură cu obţinerea dublei cetăţenii.



Ucraina, care interzice dubla cetăţenie, deşi nu are prevăzute sancţiuni legale pentru cei care au primit-o, a declanşat o anchetă privind eliberarea de paşapoare ungare la Beregovo, iar ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin a ameninţat cu expulzarea consulului Ungariei pentru ceea ce el consideră a fi 'o provocare pentru securitatea naţională'.



În interviul pentru Rossia-24, Peter Szijjartó a declarat că 'dubla cetăţenie este un lucru obişnuit în Europa', inclusiv în Ungaria şi România.



Béregovo, care a făcut parte din Ungaria până în 1945, este situat în regiunea Transcarpatia şi are aproximativ 24.000 de locuitori, în majoritate maghiari.



În august, Ucraina a protestat faţă de numirea unui 'comisar ministerial pentru Transcarpatia' de către Ungaria, fapt pe care Kievul l-a interpretat drept o ingerinţă în afacerile sale interne.