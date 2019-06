Ungaria a descoperit cel mai mare camp petrolier din ultimii 30 de ani

Campul a fost gasit in apropierea raului Drava, in partea de sud a Ungariei, langa doua sate mici din judetul Baranya, Istvandi si Ketujfalu. Expertii au creat cutremure artificiale in apropierea teritoriului pentru a explora dimensiunile rezervelor de petrol subterane cu ajutorul dispozitivelor de masurare.Cantitatea de titei estimata a fi extrasa se ridica la 11.000 de barili pe zi, aproape la fel de mare ca cea a companiei de petrol si gaze MOL, de 13.000 de barili pe zi in 2018. G7.hu arata ca aceasta cantitate ar putea fi chiar mai mare, avand in vedere ca dezvoltarea planificata include o statie mare de transfer de petrol in Szigetvar (la 246 km sud-vest de Budapesta) langa campul petrolier, scrie ziare.com Este totodata preconizat ca extinderea capacitatii sistemului principal de colectare sa se efectueze in a doua faza a dezvoltarii, insemnand o crestere pana la 15.000 de barili de petrol pe zi.Conform calculelor efectuate, cele 30 de puturi vor putea extrage in jur de 475 barili pe zi fiecare, productia totala putandu-se ridica la 14.200 de barili pe zi.Horizon Energy activeaza pe piata interna din Ungaria de peste 20 de ani.